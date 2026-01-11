€ 5.0887
DCNews Politica Ce are Spartan-ul? Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial, explică de ce Nicușor Dan trebuie să-l evite
Data actualizării: 15:44 11 Ian 2026 | Data publicării: 15:44 11 Ian 2026

Ce are Spartan-ul? Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial, explică de ce Nicușor Dan trebuie să-l evite
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan Președintele Nicușor Dan

Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial și fost ministru de Externe, atrage atenția asupra reprezentării României de către președintele Nicușor Dan, prin deplasările cu Spartan-ul.

 

Cristian Diaconescu a afirmat, la Digi24, că ar fi necesar ”un mijloc de transport adecvat, normal pentru președinte și pentru toți cei care se află în misiuni oficiale, cred că nu este un cost prea mare”. Afirmația sa vine în contextul deplasărilor externe ale președintelui Nicușor Dan cu Spartan-ul. Subiectul s-a amplificat după ce Spartan-ul a rămas la sol la Paris, din cauza zăpezii. 

Spartan-ul și reprezentarea în exterior

Întrebat ce are Spartan-ul, acesta a răspuns: ”Înțeleg că sunt probleme care țin de la capacitatea de survol, de funcționare până la cele care țin de comunicare. Dar, dincolo de acest aspect, tot respectul, este un avion militar care, în orele de zbor și de antrenament, sigur, face și aceste deplasări. Da, într-adevăr, este o economie, dar repet, până la urmă, indiferent că ne place sau nu, e nevoie de un anume tip de standing în legătură cu cel care te reprezintă în exterior. 

Într-un limbaj diplomatic, ne spuneți că ne cam facem de râs când aterizăm, a remarcat realizatorul Digi24. 

”Suntem diferiți” a răspuns, cu aceeași diplomație, Cristian Diaconescu. 

Citește și: EXCLUSIV Avionul prezidențial: ce s-a întâmplat cu ultimele avioane ale lui Ceaușescu. Soluțiile propuse de pilotul Osiceanu. De ce avionul francez nu e o opțiune 

