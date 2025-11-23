€ 5.0891
Ruta de zbor unde ai șanse să întâlnești turbulențe majore. Mihai Sturzu povestește cum a fost luat prin surprindere
Data actualizării: 11:11 23 Noi 2025 | Data publicării: 11:11 23 Noi 2025

Ruta de zbor unde ai șanse să întâlnești turbulențe majore. Mihai Sturzu povestește cum a fost luat prin surprindere

mihai sturzu Mihai Sturzu
 

Mihai Sturzu, fost membru al celebrei trupe HI-Q și în prezent pilot pe avioane linie, a povestit un moment în care a fost surprins de turbulențe majore.

Se întâmpla când acesta încă nu era pilot. Ci pasager într-un zbor pe ruta Amsterdam (Olanda) către Kuala Lumpur (Malaezia). Într-un podcast online viralizat, Mihai Sturzu povestește că în ultima parte a zborului a întâmpinat turbulențe majore fapt ce l-a surprins. A aflat mai apoi la școala de aviație că astfel de fenomene pot apărea mai ales cu cât te apropi de Ecuator. Acesta a explicat și fenomenul.

„Zburam odată de la Amsterdam la Kuala Lumpur iar ultima parte a zborului a fost foarte turbulentă. Adică foarte, foarte turbulentă. M-am mirat și m-am întrebat ce o fi aici?

Mai târziu, urma să învăț la școala de aviație că în zona respectivă a planetei, când te apropi de Ecuator, intrăm în zona care se numește ITCZ (Intertropical Convergence Zone) unde se întâlnesc mase de aer foarte mari, umede și calde. Această combinație în atmosferă provoacă acești nori convectivi de furtună care dau și turbulențe. Atât, nimic periculos”, a povestit pilotul.

Sturzu a subliniat în repetate rânduri că turbulențele nu reprezintă un pericol pentru siguranța zborului și sunt fenomene normale, avioanele fiind capabile să reziste celor mai dure turbulențe, dar în același timp sunt tratate cu precauție.

Intertropical Convergence Zone (ITCZ),  numită și zona de convergență intertropicală, este practic o bandă aproape continuă de nori și furtuni care înconjoară Pământul în regiunea ecuatorială, unde se întâlnesc alizeele din emisfera nordică și cele din emisfera sudică. Se află în jurul Ecuatorului, dar poziția ei se deplasează sezonier spre nord sau spre sud în funcție de mișcarea Soarelui.

