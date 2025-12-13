€ 5.0904
Știai că dacă Pământul s-ar opri chiar și o secundă ar fi sfârșitul umanității? Iată ce s-ar întâmpla și cum ar arăta Apocalipsa
Data publicării: 13:34 13 Dec 2025

Știai că dacă Pământul s-ar opri chiar și o secundă ar fi sfârșitul umanității? Iată ce s-ar întâmpla și cum ar arăta Apocalipsa
Autor: Darius Muresan

apocalipsa_07527100
 

Pământul se rotește cu o viteză uriașă, doar că tu nu simți asta.

Știați că dacă Pământul s-ar opri brusc din rotație, chiar și pentru o secundă, ar fi cel mai violent dezastru din istoria omenirii?

În prezent, așa cum explică și pagina de social media Universe Knowledge, planeta noastră se rotește cu aproximativ 1,670 kilometri pe oră la Ecuator.

Asta înseamnă că ne mișcăm cu toții mai repede decât un avion cu reacție. Însă pur și simplu nu simțim asta, dar dacă rotația Pământului s-ar opri chiar și pentru o secundă, tot ce nu este fixat pe pământ ar continua să se miște cu această viteză.

Cu alte cuvinte ar fi sfârșitul umanității. O apocalipsă de nedescris.

Orașele s-ar prăbuși, la propriu. Oceanele s-ar revărsa peste continente, creând mega-tsunami-uri înalte de mii de metri înălțime. Atmosfera însăși ar continua să se miște, producând vânturi mai rapide decât orice uragan înregistrat vreodată. Oprirea bruscă ar declanșa o distrugere de neimaginat, sfâșiind suprafața planetei.

Dacă însă Pământul ar încetini treptat, de-a lungul a milioane de ani, zilele ar deveni mai lungi, gravitația s-ar schimba și viața s-ar putea adapta, dar o oprire bruscă ar fi sfârșitul vieții așa cum o știm. Și al umanității. 

apocalipsa
pamant
rotire
