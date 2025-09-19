€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 18:48 21 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Secretul longevității: Ceaiul băut de locuitorii din Okinawa

Autor: Anca Murgoci
ceai pexels-osmachko-230484 pexels-osmachko-
 

Care este secretul longevității locuitorilor din Okinawa (Japonia)?

Din cartea „Enzima întineririi” a medicului Hiromi Shinya aflăm că un posibil „secret al longevității” locuitorilor din Okinawa, regiunea japoneză cunoscută pentru cea mai mare speranță de viață din lume, ar putea fi consumul zilnic de turmeric.

Potrivit mai multor studii citate în literatura de specialitate, turmericul are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante puternice. Este asociat cu reducerea riscului de boli degenerative precum Alzheimer, scleroza multiplă sau diverse tipuri de cancer.

Ingredientul activ din turmeric, curcumina, stimulează apoptoza, proces prin care celulele canceroase sunt distruse, și ar putea încetini dezvoltarea leucemiei. De asemenea, consumul regulat de ceai de turmeric ar diminua depozitele de proteine defecte din creier, considerate responsabile pentru boala Alzheimer.

Locuitorii din Okinawa, mari consumatori de ceai de turmeric, au o incidență foarte scăzută a bolilor asociate cu îmbătrânirea, precum artrita, bolile cardiace și cancerul. Cercetătorii cred că acest obicei alimentar contribuie la starea lor de sănătate și la longevitatea remarcabilă.

Totuși, specialiștii atrag atenția că suplimentele pe bază de turmeric trebuie administrate cu precauție, mai ales de persoanele cu probleme renale, existând riscul de complicații.

Informațiile prezentate în acest articol au scop exclusiv informativ și nu înlocuiesc sfaturile medicale profesioniste. Deși turmericul și alte plante medicinale sunt studiate pentru potențialele lor beneficii asupra sănătății, efectele pot varia de la o persoană la alta. Înainte de a introduce în alimentație ceaiuri, suplimente sau alte remedii pe bază de plante, este recomandat să discutați cu medicul dumneavoastră. Persoanele care suferă de afecțiuni cronice (precum boli renale, hepatice, cardiovasculare sau autoimune) ori care urmează tratamente medicamentoase trebuie să acorde o atenție deosebită, întrucât pot apărea interacțiuni sau complicații. Nu începeți niciun tratament alternativ fără avizul medicului.

 

Doctorul Hiromi Shinya este inventatorul chirurgiei colonoscopice, contribuind şi la proiectarea instrumentului folosit în acest tip de operaţii. Printre cele peste 300.000 de persoane tratate de el, s-au numărat preşedinţi de ţări, prim-miniştri, staruri de film, muzicieni celebri. A fost profesor de chirurgie la Colegiul de Medicină Albert Einstein din New York şi a ocupat funcția de şef al Unităţii de Chirurgie Endoscopică de la Centrul Medical Beth Israel. A decedat pe 9 decembrie 2021, la vârsta de 86 de ani, în Tokyo.

VEZI ȘI: Cancerul colorectal întinerește. Vârsta la care trebuie să faci colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), explicații / video

Cancerul colorectal, odată considerat o afecțiune predominantă la persoanele între 50 și 70 de ani, începe să apară tot mai frecvent după 45 de ani, avertizează dr. Eliza Gangone.

Dr. Eliza Gangone a explicat că, deși cancerul colorectal era mai frecvent între 50 și 70 de ani, incidența sa a crescut și după 45 de ani. Potrivit medicului, după această vârstă, prevenția este obligatorie chiar fără simptome.

„Cum ar fi de dorit să se descopere un astfel de caz?", a întrebat Val Vâlcu.

„Evident că trebuie să ținem cont de vârsta pacientului. Până acum se spunea că incidența maximă a cancerului este între 50 și 70 de ani, însă ultimele studii arată că incidența acestuia a crescut și după vârsta de 45 de ani.

Chiar dacă ai să nu ai simptome, în mod obligatoriu, după 45 de ani există două teste de screening: testul hemocult care urmărește existența unor urme de sânge în scaun, care dacă este pozitiv, el nu este un test foarte specific. Poate fi pozitiv și în boala hemoroidală și în alte afecțiuni, gen boli inflamatorii care pot determina sângerări.

În al doilea rând, foarte specifică este colonoscopia totală care este cea mai importantă metodă de screening pentru cancerul colorectal și care este utilă nu numai pentru diagnosticul neoplasmului, dar poate avea și rol terapeutic”, a spus dr. Eliza Gangone.

Vedeți mai multe în interviu:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Echipamentele de bază în producția industrială modernă și rolul lor
Publicat acum 28 minute
Scântei în Coaliție. Chirieac, după ce Ilie Bolojan a pus diplomația în cui: E o joacă de copii, iar casa arde
Publicat acum 33 minute
Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării
Publicat acum 35 minute
Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro
Publicat acum 41 minute
Dan Negru, reacție acidă: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 14 ore si 17 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 23 ore si 21 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close