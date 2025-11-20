Dezlegare la pește vineri, 21 noiembrie. Rețete a la Osiceanu

Pentru oamenii care țin post, mâine este dezlegare la pește.

În rândurile de mai jos, găsiți câteva idei pentru a prepara acest aliment.



File de pește cu legume la cuptor a la Cezar Osiceanu



Pilotul Cezar Osiceanu revine cu rețete care vă lasă apă în gură. De această dată, vă invită la file de pește cu legume la cuptor.





„File de pește cu legume la cuptor a la Cezar Osiceanu:



3-4 bucăți serioase de file de pește crap, novac, șalău etc

1 ceapă albă și 1 roșie tăiate rondele

2 morcovi groși și arțăgoși tăiați fâșii subțiri pe lung

1 dovlecel de primăvara tăiat cuburi

3-4 roșii decojite și în suc propriu

1 pahar de vin alb

3-4 căței de usturoi tăiați feliuțe subțiri

1 lămâie stoarsă bine și fără sâmburi

câțiva ardei iuți murați

verdeață proaspăta și mirodenii: cimbru, piper, boia.

Călim ceapa. Călim morcovii și, spre sfârșit, punem și feliuțele de usturoi să se călească și ele ușor. Punem fileul de pește la cuptor și, după 15 minute, îi prezentăm pe partenerii de stat în tavă: morcovii și ceapa călite, roșiile decojite, dovleceii cuburi și feliuțele de usturoi, bașca mirodeniile de rigoare. Vor sta împreuna încă vreo 15 minute la foc mediu. Scoatem tava, așezăm deasupra ardeii iuți și verdeața!”, este rețeta lui Cezar Osiceanu.

File de crap la grătar cu orez cu caju, în coajă de ananas, rețeta lui Cezar Osiceanu







Așa cum v-a obișnuit, pilotul Cezar Osiceanu vine cu o rețetă delicioasă și de această dată. Vă propune file de crap la grătar cu orez cu caju, în coajă de ananas. Este o rețetă specială care merită încercată. Așa că spor la treabă!



„Pentru că în weekend este dezlegare la pește, haideți să încercăm o rețeta simplă și gustoasă.

Avem nevoie de:

1. 3 bucăți serioase de file de crap dezosate complet



2. Orez cu bobul mare

3. Un ananas mare

4. Porumb fiert

5. Mirodenii după gust și dorință (piper, boia dulce și iute)

6. Caju

Mod de preparare:

O să ținem minimum 24 de ore fileul de pește în baiț făcut din: ulei de măsline, vin alb, piper, boia, usturoi bine presat și curry, după care îl punem pe grătar întorcându-le din cinci în cinci minute pentru a se face bine și complet pe ambele părți, dar să și caute o culoare splendidă. Între timp călim caju-ul punând un pic de zahăr și curry peste el pentru a căpăta o culoare și un miros de neuitat.

Fierbem orezul și, când este aproape gata, îi adăugăm în oală și ceva boabe de porumb, boia dulce și iute după gust. Luăm ananasul și îl tăiem longitudinal în două bucăți. Curățăm miezul fiecărei părți pe care îl vom folosi la desert, tăiat felii, și peste care presăram vanilie, ciocolată neagră rasă și scorțișoară. Cele două coji vor forma “farfuria“ ideală pentru garnitura fileului nostru de pește.

Așa că vom pune în interiorul fiecărei jumătăți orezul cu porumb fierbinte și deasupra caju-ul caramelizat. Plăcutul parfum al ananasului și sucul dulce al lui vor împiedica orezul să capete un aspect uscat și dur.

După dorința fiecăruia se pot adăuga și feliuțe subțiri de ardei iute roșu și verde pentru a spori aspectul picant al orezului. Punem fileul de pește împreună cu fiecare “farfurie” de ananas și acum la atac! Poftă mare tuturor! P.S. Merge foarte bine un șpriț de vin parfumat și pișcăcios ușor la limbă de la apa minerală”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.