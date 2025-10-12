€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 14:18 12 Oct 2025

Ai auzit de paradoxul Fermi? Matematic viața extraterestră ar trebui să fie peste tot, dar de ce nu o găsim? Cel mai negru scenariu
Autor: DC News Team

galaxy-3608029_1920_08154400 Foto: Pixabay
 

Celebrul astrofizician american Neil deGrasse Tyson a oferit o perspectivă tulburătoare asupra unuia dintre cele mai mari mistere ale științei moderne. Anume paradoxul Fermi, întrebarea care bântuie de decenii comunitatea științifică.

Dacă Universul este atât de vast și viața atât de probabilă, de ce nu am găsit nicio altă civilizație inteligentă?

Paradoxul Fermi, formulat de fizicianul Enrico Fermi în anii ’50, pornește de la o întrebare aparent simplă, dar care a devenit una dintre cele mai profunde dileme ale științei moderne: „Dacă Universul este atât de vast și plin de stele similare Soarelui, multe dintre ele având probabil planete locuibile, unde sunt toți ceilalți?”

Într-un podcast viral pe rețelele de socializare, Neil deGrass Tyson a explicat că Universul este „inimaginabil de mare, cu miliarde de stele, trilioane de planete și galaxii care se întind mai departe decât ne putem imagina”.

 Din punct de vedere matematic, a spus el, ar fi imposibil ca omenirea să fie singura formă de viață inteligentă. Și totuși, cosmosul rămâne tăcut.

Astrofizicianul a detaliat mai multe posibile explicații pentru acest paradox. Una dintre ipoteze este distanța, poate că civilizațiile sunt atât de departe unele de altele încât niciun semnal, nicio formă de comunicare nu poate ajunge de la una la alta. O altă teorie, spune Neil deGrass Tyson, este sincronizarea. „Poate că viața inteligentă apare, strălucește intens pentru o scurtă perioadă de timp, apoi dispare, înainte ca altcineva din Univers să o poată observa.”

Dar omul de știință a mers mai departe, abordând cele mai întunecate scenarii. El a vorbt despre ideea că civilizațiile avansate s-ar putea autodistruge înainte de a atinge maturitatea cosmică. S-ar autodistruge  prin războaie, prin abuzul tehnologiei sau prin colaps ecologic. „Poate că fiecare specie care a ajuns la un anumit nivel de dezvoltare a fost distrusă de propriile sale invenții”, a avertizat el.

În continuare, astrofizicianul a explicat conceptul de „Mare Filtru”, o barieră inevitabilă în evoluția vieții inteligente, pe care aproape nicio civilizație nu o poate depăși. „Dacă Marele Filtru este în urma noastră, atunci suntem o raritate în Univers, poate chiar singurii care am reușit să supraviețuim atât de mult”, a spus Neil deGrass Tyson. „Dar dacă Filtrul se află în fața noastră, atunci umanitatea ar putea fi deja condamnată.”

„Tăcerea Universului nu înseamnă că suntem singuri. Poate că toate vocile care au venit înaintea noastră au fost deja șterse”, a conchis astrofizicianul american.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 45 minute
Tăieri, austeritate și dispreț. Nicu Alifantis: E revoltător. Se alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs!
Publicat acum 58 minute
Cutremure în cascadă la Câmpulung. Nou seism duminică dimineață
Publicat acum 59 minute
„O perioadă deloc ușoară pentru România”: Natalia Intotero, despre provocările din educație și rolul ministrului David
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, potrivit lui Lukaşenko
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close