Ai auzit de paradoxul Fermi? Matematic viața extraterestră ar trebui să fie peste tot, dar de ce nu o găsim? Cel mai negru scenariu

Dacă Universul este atât de vast și viața atât de probabilă, de ce nu am găsit nicio altă civilizație inteligentă?

Paradoxul Fermi, formulat de fizicianul Enrico Fermi în anii ’50, pornește de la o întrebare aparent simplă, dar care a devenit una dintre cele mai profunde dileme ale științei moderne: „Dacă Universul este atât de vast și plin de stele similare Soarelui, multe dintre ele având probabil planete locuibile, unde sunt toți ceilalți?”

Într-un podcast viral pe rețelele de socializare, Neil deGrass Tyson a explicat că Universul este „inimaginabil de mare, cu miliarde de stele, trilioane de planete și galaxii care se întind mai departe decât ne putem imagina”.

Din punct de vedere matematic, a spus el, ar fi imposibil ca omenirea să fie singura formă de viață inteligentă. Și totuși, cosmosul rămâne tăcut.

Astrofizicianul a detaliat mai multe posibile explicații pentru acest paradox. Una dintre ipoteze este distanța, poate că civilizațiile sunt atât de departe unele de altele încât niciun semnal, nicio formă de comunicare nu poate ajunge de la una la alta. O altă teorie, spune Neil deGrass Tyson, este sincronizarea. „Poate că viața inteligentă apare, strălucește intens pentru o scurtă perioadă de timp, apoi dispare, înainte ca altcineva din Univers să o poată observa.”

Dar omul de știință a mers mai departe, abordând cele mai întunecate scenarii. El a vorbt despre ideea că civilizațiile avansate s-ar putea autodistruge înainte de a atinge maturitatea cosmică. S-ar autodistruge prin războaie, prin abuzul tehnologiei sau prin colaps ecologic. „Poate că fiecare specie care a ajuns la un anumit nivel de dezvoltare a fost distrusă de propriile sale invenții”, a avertizat el.

În continuare, astrofizicianul a explicat conceptul de „Mare Filtru”, o barieră inevitabilă în evoluția vieții inteligente, pe care aproape nicio civilizație nu o poate depăși. „Dacă Marele Filtru este în urma noastră, atunci suntem o raritate în Univers, poate chiar singurii care am reușit să supraviețuim atât de mult”, a spus Neil deGrass Tyson. „Dar dacă Filtrul se află în fața noastră, atunci umanitatea ar putea fi deja condamnată.”

„Tăcerea Universului nu înseamnă că suntem singuri. Poate că toate vocile care au venit înaintea noastră au fost deja șterse”, a conchis astrofizicianul american.