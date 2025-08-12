Este adevărat că telefoanele mobile sunt rezistente la apă? Acești doi factori le pun în pericol

Unul dintre accidentele cele mai frecvente cu telefoanele mobile este legat de căderile în apă, mai ales vara, când oamenii merg la plajă sau la piscină.

Cele mai noi telefoane includ adesea rezistență IP67 sau IP68, ceea ce indică faptul că sunt rezistente la praf și apă, cu variații privind adâncimea și durata, în funcție de producător.

Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple, deoarece aceste certificări nu înseamnă că dispozitivul este întotdeauna imun la apă, în orice situație, iar problema principală este că nu toată apa este la fel.

Sarea și clorul sunt doi dușmani ai telefonului

Apa de mare conține sare, iar apa din piscine conține clor, două elemente foarte agresive pentru componentele interne ale telefonului, chiar dacă acesta este „rezistent la apă”. Acest lucru se întâmplă pentru că testele efectuate în laboratoare se fac cu apă curată, la temperatură normală, fără clor și sare.

Cu alte cuvinte, faptul că un telefon are rezistență IP68 nu înseamnă că poate fi scufundat în mare sau în piscină fără a suferi daune. De fapt, majoritatea garanțiilor nu acoperă avariile provocate de apă sărată sau cu clor, chiar dacă telefonul are această certificare IP.

De ce sarea și clorul sunt atât de periculoase pentru telefon?

Sarea din apă de mare accelerează un proces de „corodare” care afectează metalele din interiorul telefonului, chiar și după ce apa se usucă, deoarece continuă să deterioreze piesele. Cu alte cuvinte, atât placa de bază, cititorul de cartelă SIM, cât și portul de încărcare se defectează ușor în contact cu apa de mare.

Pe de altă parte, clorul din piscine nu deteriorează telefonul atât de repede, însă, odată cu trecerea timpului, afectează componente precum carcasa sau protecția împotriva apei. În ambele cazuri, chiar dacă telefonul continuă să funcționeze după ce s-a udat, de cele mai multe ori daunele apar mai târziu.

Senzori interni de umiditate

Producătorii includ, de obicei, în interiorul telefonului senzori de umiditate care, atunci când detectează apă, își schimbă culoarea, anulând astfel garanția. Acești senzori se colorează într-o nuanță puternică pentru a indica faptul că telefonul a intrat în contact cu lichid, iar compania nu mai acoperă reparațiile în garanție, deoarece exclude daunele provocate de lichide „nepotabile”.

Pentru început, evită să bagi telefonul în mare sau în piscină, chiar dacă are rezistență IP68. Dacă se udă din greșeală, clătește-l cu apă dulce și șterge-l cu o cârpă curată, însă nu îl pune la încărcat. Oprește-l și du-l cât mai repede la un service autorizat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News