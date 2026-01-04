€ 5.0985
A cumpărat un pulover de pe Temu, dar ce a primit e de râs... / video
Data publicării: 19:51 04 Ian 2026

A cumpărat un pulover de pe Temu, dar ce a primit e de râs... / video
Autor: Ioana Dinu

temu Temu
 

A cumpărat un pulover de pe Temu, dar ce a primit e de râs.

Cumpărăturile pe piețe online chinezești precum AliExpress, Shein sau Temu duc uneori la râsete despre diferențele evidente dintre ceea ce comandăm și ceea ce primim.

Asta i s-a întâmplat unui bărbat a cărui fiică, care folosește numele de utilizator TikTok @fazbearpizza444, a distribuit un videoclip amuzant în care arăta reacția tatălui ei la achiziția sa.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Românii, trași pe sfoară. Guvernul v-a dat 50 de lei și v-a luat 200 de lei. Schema care i-a sărăcit pe oameni 

Bărbatul cheltuise 60 de dolari (puțin peste 51 de euro) pe o presupusă jachetă de lână.

Problema a fost că ceea ce a primit tatăl nu a fost un cardigan tricotat cu împletituri de lună, ci mai degrabă „la propriu o jachetă de plastic cu un imprimeu pe partea de sus”.

VEZI ȘI: • Taxa Temu, de râsu'-plânsu'. Elena Cristian: Un întreg flux care n-a fost pus la punct 

@fazbearpizza444 It’s literally a plastic jacket with print on top .. #temu #temufinds #epicfail ♬ Satellites 2 mar - No name

