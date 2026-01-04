A cumpărat un pulover de pe Temu, dar ce a primit e de râs... / video

Cumpărăturile pe piețe online chinezești precum AliExpress, Shein sau Temu duc uneori la râsete despre diferențele evidente dintre ceea ce comandăm și ceea ce primim.

Asta i s-a întâmplat unui bărbat a cărui fiică, care folosește numele de utilizator TikTok @fazbearpizza444, a distribuit un videoclip amuzant în care arăta reacția tatălui ei la achiziția sa.

Bărbatul cheltuise 60 de dolari (puțin peste 51 de euro) pe o presupusă jachetă de lână.

Problema a fost că ceea ce a primit tatăl nu a fost un cardigan tricotat cu împletituri de lună, ci mai degrabă „la propriu o jachetă de plastic cu un imprimeu pe partea de sus”.

