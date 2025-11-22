Schimbările privind regulile de zbor pentru călători vin din SUA. Atenție: Dress code obligatoriu pentru oricine!

Programul, intitulat „Epoca de aur a călătoriilor aeriene începe cu tine!”, urmărește introducerea unui dress code minim obligatoriu și reintroducerea unor formule elementare de politețe, precum „Vă rog” și „Mulțumesc”, în relația cu însoțitorii de bord.

Subiectul a fost explicat de pilotul Cezar Osiceanu.

„O știre interesantă referitoare la modul în care pasagerii curselor aeriene ar trebui să se îmbrace vine din… SUA!

Să reînvățăm să spunem „Vă rog” și mai ales „Mulțumesc” însoțitorilor de bord!

Campania denumită oficial „Epoca de aur a călătoriilor aeriene începe cu tine!” a fost lansată de către Departamentul Transporturilor al SUA, fiind destinată să aducă mai multă civilizație comportamentală în rândul pasagerilor din cadrul transporturilor aeriene civile.

Astfel se dorește introducerea unui dress code minim obligatoriu și reamintirea folosirii unor expresii învățate în timpul celor „șapte ani de acasă”, expresii precum „Vă rog” și mai ales „Mulțumesc”, ce ar trebui adresate însoțitorilor de bord atunci când interacționăm cu aceștia.

De ce și de unde s-a născut ideea acestui program național? O întrebare firească.

Secretarul de stat al transporturilor americane, Sean Duffy, a argumentat public că acest program de „recivilizare” a pasagerilor aerieni a apărut ca urmare a problemelor legate de pasagerii „unruly”, care au atins un nivel record în ultimii ani. Cele mai întâlnite probleme sunt cele provocate de altercațiile verbale și fizice ale diverșilor pasageri cu însoțitorii de bord sau cu alți pasageri.

Problemele generate de acești pasageri pot conduce, în funcție de gravitatea lor, la măsuri diverse, începând cu restrângerea mobilității lor, amendare etc. și până la aterizarea de urgență și intervenția echipelor speciale.

Dacă vă aduceți aminte, la noi a fost cazul cursei Bruxelles–Otopeni, când un astfel de pasager a culminat acțiunile sale cu automutilarea publică, sau cazul cursei ce sosise de la Tel Aviv și în timpul rulajului spre parcare un grup de pasageri a pornit un scandal la bord ce a degenerat în bătaie.

Programul american dorește să impună un dress code obligatoriu și este bazat pe cinci întrebări pe care fiecare călător în parte ar trebui să și le pună, și anume:

Ajuți o femeie însărcinată sau o persoană în vârstă să-și pună bagajele în compartimentul de deasupra scaunului?



Te îmbraci cu respect?



Îți păstrezi controlul asupra copiilor și îi ajuți să treacă prin aeroport?



Le mulțumești însoțitorilor de zbor?



Spui „vă rog” și „mulțumesc” în general?



Poate o îmbrăcare mai bună să îmbunătățească experiența la clasa economică?



Personal, aș mai adăuga câteva de genul:

Ai reușit să te speli acasă sau măcar în toaletele aeroportului?



Crezi că lanțurile și brățările multe, purtate în avion, sunt sigure pentru tine în cazul unei evacuări de urgență?



Crezi că tricourile ce dezgolesc corpul sau sunt foarte largi te vor putea proteja în cazul unui incendiu la bord?



Consideri că însoțitorii de bord se află în avion pentru asigurarea siguranței și securității zborului?



Crezi că dacă îți vei pune picioarele încălțate pe pereții despărțitori este un lucru frumos?



În cazul unei depresurizări rapide, când trebuie să folosești masca de oxigen, coafura ta extravagantă și/sau diversele piercinguri aplicate pe față te vor lăsa să folosești masca?



Specialiștii în comunicare se îndoiesc însă de succesul real al acestui program de tipul „Îmbracă-te elegant ca să mergi la aeroport, fii gata să ajuți un străin și să fii mereu bine dispus”, bazându-se pe următoarele argumente:

Spațiile extrem de reduse dintre scaune, puse la dispoziția pasagerilor, în special în cazul curselor low cost sau ultra low cost, acolo unde poziția „cu genunchii la gură” este una standard.



Situația huselor și a scaunelor de la bordul avioanelor, din ce în ce mai uzate, și care pot distruge o îmbrăcăminte mai de calitate.



Diferența de abordare a zborului de către pasageri, comparând perioada actuală cu cea de acum câțiva ani, când a călători cu avionul era un eveniment major ce impunea în mentalul pasagerului folosirea unei îmbrăcăminți mai deosebite și o comunicare respectuoasă cu personalul de bord. Astăzi, comoditatea este cuvântul cheie, de aici și situațiile la care face referire programul american. De aceea, moda pantalonilor mulați, a hainelor sintetice etc. devine o piedică reală în implementarea acestui nou concept.



Condițiile sub orice critică oferite de aeroporturi pasagerilor siliți să aștepte cursele întârziate, de conexiune etc. Pentru cine a fost în toaletele aeroportului Otopeni, de exemplu, sunt sigur că experiența a fost una de neuitat!



Nivelul și structura educațională generală, în care egoul este pe primul loc și care vine frecvent în conflict cu cele solicitate de către echipajele de zbor prin comenzi standard și obligatorii de urmat. În plus, faceți și dumneavoastră un simplu test și urmăriți în avion câți dintre pasagerii de lângă dumneavoastră folosesc formule de politețe pe care sunt sigur că le-au învățat acasă, dar le uită brusc în avion. Mai mult, uitați-vă la copiii și adolescenții din avion și încercați să vedeți câți respectă indicațiile de păstrare a locului, legare a centurii de siguranță, nefolosirea pe timpul decolării și aterizării a căștilor audio, identificarea ieșirilor de avarie, ascultarea instrucțiunilor însoțitorilor de bord la urcarea în avion etc., dar mai ales câți spun „Vă rog” și „Mulțumesc”?



Și să nu uităm „vedetele” și „starletele” care, obligate să urmeze indicațiile unor persoane pe care le cred inferioare lor – însoțitorii de bord –, se comportă sub orice critică. Vă reamintiți probabil poza în care Mihaela Rădulescu își așază picioarele pe panoul despărțitor dintre cabine.

Consumul de alcool și substanțe interzise înainte și uneori chiar și în timpul zborului poate crea situații de la hilare la periculoase. La fel și fumatul în toaletele avioanelor.



Lipsa unei asociații de protecție a pasagerilor aerieni care să rezolve problemele comune împreună cu statul și transportatorii aerieni. Nu de alta, dar degeaba publică INFOCONS date, informații, adrese de contact etc. dacă nu există un astfel de suport legal organizat”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.

