Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”

Pilotul Cezar Osiceanu a împlinit, luna aceasta, 45 de ani de când a pus, pentru prima dată, mâna pe manșă. Se întâmpla în Sibiu.

”Luna aceasta am împlinit doar 45 de ani de când celebrul Mielu Feteanu, Maestrul meu și unul din așii Aviației civile române mi-a pus prima oară manșa în mâna pe aerodromul de la Sibiu.

Întâmplător Dumnezeu, Aviația și planificatoarea zborurilor și-au dat tacit mâna și am fost trimis la… Sibiu să execut o cursă, parcă special pentru a sărbători această cifră.

Și pentru că tot atunci, în august 1980, am cunoscut alți doi maeștri și ași ai aceleiași Aviații Civile române, Dumitru Oprisiu și Iuliu Man, m-am gândit să încerc să îi reunesc cumva să sărbătorim evenimentul. Din păcate doar unul, Dumitru Oprisiu, a putut fi prezent așa încât cu Biblia aviatorului, scrisă de el, am avut ce povesti.



O Biblie, 88 de ani de aviație și doi aviatori



În superba Dumbravă a Sibiului la un pahar de apă au luat loc la o masă profesorul și discipolul între ei stând doar o carte de răsunet și suflet aviatoricesc și nu numai dar și plutind parcă aievea pe cei 88 de ani de aviație însumați.

Deși stând la o masă ușor retrasă și vorbind pe un ton egal și cu un volum normal al vocii, nu deranjam mesenii ce umpluseră ca prin farmec restaurantul, am constatat într-un târziu că se lăsase o tăcere precum în marea catedrală a Cerului. Discret mi-am întors ușor privirea de la maestrul din fața mea și ușor stupefiat am constatat că mai toți mesenii de pe lângă noi lăsaseră tacâmurile jos, nu mai beau și nu mai mâncau și ascultau ca fermecați discuțiile noastre despre aviație.

“Cezare câți ani de aviație ai împlinit ca să știm ce sărbătorim exact?”

“Excelență, cu voia lui Dumnezeu și a Aviației, 45 începuți aici la Sibiu sub îndrumarea ta, a lui Mielu Feteanu și a lui Iulius Man”

“M-ai depășit pentru că eu am doar 43!”

“Excelență, elevul trebuie să își depășească mereu profesorul spune un vechi dicton. Putem spune fără să greșim că la umbra cărții tale, Biblia aviatorului, stau la un pahar de apă 88 de ani de aviație națională și internațională!”

“Și câte tipuri și modele de avion ai zburat până acum pentru că eu am 20: Yak18,IAR 823,IAR 824,PZL 104, ZLIN 526F, ZLIN 526AFS, ZLIN 726, ZLIN 50,AN2,BN2 AN24,IL 18, BOEING 707, BOEING 772LR , BOEING 773ER, BOEING 772F, BOEING 787, Airbus A3OO, Airbus 310, Airbus 330”

“Excelență, pe tine aici nu te poate nimeni depăși, umilul tău discipol având doar 13: ZLIN 526, ZLIN 726, IS 28 M2, AN 2, AN24, BAC 1-11, ROMBAC 1-11, ATR 42-500, ATR 72-500, AIRBUS 310, Boeing 737-300, Boeing 737-700 NG, Boeing 737-800 NG”

“Excelență, cum ți-a venit ideea de a scrie această carte care a cucerit Internetul într-atât încât a fost tradusă fraudulos în multe din limbile Pământului dar și vândută ilegal?”

“Măi, tinere discipol, am vrut să las ceva în urmă, câte puțin din toate cele ce am trăit, am cunoscut, am văzut și am iubit în Aviație. În plus am decis ca o parte din fondurile rezultate să fie vărsate direct către construcția unui spital din România! Evident că mă doare să văd că nu sunt protejat cu nimic și de nimeni împotriva piratării cărții mele care se poate achiziționa doar de pe Amazon, folosind adresa https://amzn.eu/d/iflHIOv”

Și uite așa au urmat aproape două ore de povești și analize de aviație, cazuri speciale, incidente și accidente de aviație care i-au făcut pe cei din jur să își întrerupă masa și să asculte ca la teatru sorbindu-ne parcă cuvintele din gură.

“Cezare, ai șansa să faci bine, luptă pentru ce crezi și în ce crezi și Dumnezeu și Aviația vor fi mereu cu tine. Știi cum se spune: Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă să lupți!”

“Excelență, îți mulțumesc în numele tuturor care măcar odată au simțit din darul zeilor numit zbor, pentru cartea ta! Să trăiești o sută de ani de acum încolo ca să putem repeta această aniversare și atunci!”

“Permite-mi însă, ca un omagiu adus ție pentru serviciul credincios în slujba, nerecunoscătoarei ție, companii naționale, să îți ofer acest imn scris de mine și celebrul trubadur al nației noastre Ion Popa. Și la ceas de seară să îl pui mereu, așa, într-o doară și să te uiți mereu la Cer. Acel Cer pe care cu toții îl iubim mereu!”

În spatele nostru ridicându-ne de la masă și îndreptându-ne spre ieșire, am auzit un oftat ușor. În timp ce cu coada ochiului pe ici, pe colo câte un mesean ne făcea într-o tăcere mută semnul specific aviatiei și aviatorilor!” ne-a mărturisit pilotul Cezar Osiceanu.

