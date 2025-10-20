Așa arată dieta care reduce riscul de cancer de sân, potrivit unei experte

Este, în plus, un tip de tumoră care poate fi adesea prevenit într-o mare măsură prin controlul unor factori precum alimentația sau stilul de viață.

Acest lucru a fost subliniat de Estíbaliz García, responsabilă de Prevenție și Promovarea Sănătății din cadrul Asociației Spaniole Împotriva Cancerului (AECC), într-un interviu 20minutos, în care a avertizat.

Dieta mediteraneană

„Când vorbim despre dieta mediteraneană, trebuie să ne gândim la aspectele practice, la felul în care oamenii își pot transforma alimentația pentru a o face mai sănătoasă și pentru ca aceasta să contribuie la reducerea riscului”, a zis ea.

Dietă bogată în legume, leguminoase și cereale integrale

„În primul rând, fructele și legumele. Ideal ar fi cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi, preferabil trei porții de fructe și două de legume. Considerăm că o porție reprezintă, aproximativ, volumul unui pumn al fiecărei persoane. Leguminoasele sunt o sursă minunată de proteine, pe care am cam uitat-o. Ar trebui să reprezinte baza aportului nostru proteic, alături de alte surse precum carnea albă (curcan, pui, iepure, pește). Cerealele ar trebui să fie preferabil integrale, deoarece fibrele ne sunt benefice, evită creșterile bruște ale glicemiei și favorizează tranzitul intestinal la nivelul colonului.

Ar trebui să reducem consumul de carne. Nu doar pentru cancerul de sân, ci și pentru alte tipuri, cum ar fi cancerul de colon, este benefic să diminuăm frecvența cu care consumăm carne roșie și, mai ales, să eliminăm sau să evităm carnea procesată, deoarece legătura directă cu aceste tipuri de tumori este demonstrată. Când vorbim despre carne procesată, ne referim la mezeluri, hamburgeri, crenvurști și, în general, tot ceea ce cumpărăm deja preparat”, a mai spus ea.

„Și nu trebuie să uităm de lactate, ouă, uleiul de măsline și alte grăsimi sănătoase, precum cele din nuci și semințe”, a adăugat ea.

Nu în ultimul rând, este important ca băutura prezentă la fiecare masă să fie apa. Nici vorbă de un pahar de vin pe zi. Acest obicei trebuie eliminat. Nu există niciun posibil beneficiu al alcoolului care să compenseze efectele sale nocive. Singurul consum sigur este zero.