Dr. Virginia Țârlea: Cum lovește menopauza. De la bufeuri la insomnii. Ghid de supraviețuire

Dr. Virginia Țârlea, medic primar Obstetrică Ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat faptul că menopauza nu este o boală, ci o etapă firească din viața fiecărei femei. Aceasta reprezintă oprirea secreției și a funcției ovariene de producere a hormonilor estrogen și progesteron, proces care apare, în mod normal, în jurul vârstei de 51 de ani.

„Menopauza nu este o boală, este o perioadă normală din viața fiecărei femei. Ce înseamnă menopauza? Ce ar trebui să știe orice femeie?

În primul rând, trebuie să știe ce este, cum se definește ea. Vine din cuvintele grecești meno și pausis. Meno înseamnă lunar, cum ar fi ciclul menstrual lunar, și pausis înseamnă repaus, pauză, prin urmare oprire. Menopauza înseamnă oprirea secreției ovariene, oprirea funcției ovariene de hormoni - estrogen și progesteron, în primul rând, și, pe urmă, și alții - care apare în jurul vârstei, în medie, de 51 de ani, cu variații destul de mari de la 47-48 până pe la 54-55. Acum vorbim de timpul normal", a spus dr. Virginia Țârlea.

Menopauza nu apare brusc

Dr. Virginia Țârlea a explicat faptul că, pe lângă menopauza normală, pot exista cazuri de menopauză precoce și de insuficiență ovariană prematură. Menopauza are loc, în mod normal, în jurul vârstei de 51 de ani și se instalează treptat. Ea este confirmată medical după 12 luni consecutive fără menstruație, moment în care activitatea hormonală ovariană se oprește complet.

„Pe lângă această menopauză care este normală, există și situații speciale când ea apare precoce.

Sunt două situații: una de menopauză precoce și alta de insuficiență ovariană prematură, care nu sunt chiar egale. Se manifestă cam la fel, dar care nu sunt chiar egale. E important de reținut că insuficiența ovariană prematură apare la femei între 35 și 40 de ani și afectează foarte mult fertilitatea femeii în această perioadă.

Menopauza apare în jurul vârstei de 51 de ani și are vreo trei perioade pe care le putem aminti, pentru că ea nu apare brusc. De cele mai multe ori apare treptat și poate să înceapă să apară pe la 47-48 de ani primele semne, poate chiar mai devreme, dar definiția este oprirea menstruației timp de 12 luni. Abia atunci poți spune că femeia este în menopauză, atunci secreția ovariană este oprită și fluctuația hormonilor ovarieni nu mai există, prin urmare, nu mai avem nici menstruație”, a spus dr. Virginia Țârlea.

Simptomele menopauzei

Dr. Virginia Țârlea a explicat că aproximativ 70-80% dintre femei se confruntă cu simptome neplăcute în perioada menopauzei, care pot apărea chiar cu 5-8 ani înainte de oprirea menstruației și pot dura până la 60 de ani.

„Menopauza este foarte neplăcută de cele mai multe ori. În jur de 70-80% din femei suferă de simptome. Primele simptome care pot apărea, chiar înainte de momentul opririi menstruației, pot apărea cu 5-8 ani înainte și se pot întinde până spre 55-60 de ani.

Acestea sunt cele mai importante și fac parte dintr-un sindrom care se cheamă sindrom vasomotor și înseamnă bufeurile de căldură, pe care le descriu femeile ca fiind ca niște valuri de căldură urmate de răcire bruscă. Înseamnă transpirații nocturne, care sunt însoțite de insomnii foarte neplăcute - femeia ori nu adoarme, ori, dacă adoarme, se trezește la o anumită oră, destul de frecvent cam aceeași oră, și nu mai poate adormi.

Valurile de căldură pot fi accentuate de stres, de activitatea fizică intensă, de problemele pe care le au oamenii, de problemele de familie, de problemele profesionale și de stilul de viață. Sunt foarte influențate de fumat și de alcool, sunt foarte influențate de un anumit comportament al femeii și, prin urmare, accentuate de acesta. Este una dintre recomandările care se fac atunci când vorbim despre tratament: să schimbe stilul de viață.”, a spus dr. Virginia Țârlea la DC News și DC Medical.

