€ 5.0963
|
$ 4.3898
|
 
Data actualizării: 21:51 08 Oct 2025 | Data publicării: 21:07 08 Oct 2025

EXCLUSIV Dr. Virginia Țârlea: Cum lovește menopauza. De la bufeuri la insomnii. Ghid de supraviețuire
Autor: Elena Aurel

femeie menopauza Sursa foto: https://www.freepik.com/, @namii9
 

Menopauza nu este o boală, ci o etapă normală din viața femeii. Procesul, care apare de obicei în jurul vârstei de 51 de ani, se instalează treptat și poate fi însoțit de simptome neplăcute.

Dr. Virginia Țârlea, medic primar Obstetrică Ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat faptul că menopauza nu este o boală, ci o etapă firească din viața fiecărei femei. Aceasta reprezintă oprirea secreției și a funcției ovariene de producere a hormonilor estrogen și progesteron, proces care apare, în mod normal, în jurul vârstei de 51 de ani.

„Menopauza nu este o boală, este o perioadă normală din viața fiecărei femei. Ce înseamnă menopauza? Ce ar trebui să știe orice femeie?

În primul rând, trebuie să știe ce este, cum se definește ea. Vine din cuvintele grecești meno și pausis. Meno înseamnă lunar, cum ar fi ciclul menstrual lunar, și pausis înseamnă repaus, pauză, prin urmare oprire. Menopauza înseamnă oprirea secreției ovariene, oprirea funcției ovariene de hormoni - estrogen și progesteron, în primul rând, și, pe urmă, și alții - care apare în jurul vârstei, în medie, de 51 de ani, cu variații destul de mari de la 47-48 până pe la 54-55. Acum vorbim de timpul normal", a spus dr. Virginia Țârlea. 

 

 

Menopauza nu apare brusc

Dr. Virginia Țârlea a explicat faptul că, pe lângă menopauza normală, pot exista cazuri de menopauză precoce și de insuficiență ovariană prematură. Menopauza are loc, în mod normal, în jurul vârstei de 51 de ani și se instalează treptat. Ea este confirmată medical după 12 luni consecutive fără menstruație, moment în care activitatea hormonală ovariană se oprește complet.

„Pe lângă această menopauză care este normală, există și situații speciale când ea apare precoce.

Sunt două situații: una de menopauză precoce și alta de insuficiență ovariană prematură, care nu sunt chiar egale. Se manifestă cam la fel, dar care nu sunt chiar egale. E important de reținut că insuficiența ovariană prematură apare la femei între 35 și 40 de ani și afectează foarte mult fertilitatea femeii în această perioadă.

Menopauza apare în jurul vârstei de 51 de ani și are vreo trei perioade pe care le putem aminti, pentru că ea nu apare brusc. De cele mai multe ori apare treptat și poate să înceapă să apară pe la 47-48 de ani primele semne, poate chiar mai devreme, dar definiția este oprirea menstruației timp de 12 luni. Abia atunci poți spune că femeia este în menopauză, atunci secreția ovariană este oprită și fluctuația hormonilor ovarieni nu mai există, prin urmare, nu mai avem nici menstruație”, a spus dr. Virginia Țârlea. 

 

Simptomele menopauzei

Dr. Virginia Țârlea a explicat că aproximativ 70-80% dintre femei se confruntă cu simptome neplăcute în perioada menopauzei, care pot apărea chiar cu 5-8 ani înainte de oprirea menstruației și pot dura până la 60 de ani. 

„Menopauza este foarte neplăcută de cele mai multe ori. În jur de 70-80% din femei suferă de simptome. Primele simptome care pot apărea, chiar înainte de momentul opririi menstruației, pot apărea cu 5-8 ani înainte și se pot întinde până spre 55-60 de ani.

Acestea sunt cele mai importante și fac parte dintr-un sindrom care se cheamă sindrom vasomotor și înseamnă bufeurile de căldură, pe care le descriu femeile ca fiind ca niște valuri de căldură urmate de răcire bruscă. Înseamnă transpirații nocturne, care sunt însoțite de insomnii foarte neplăcute - femeia ori nu adoarme, ori, dacă adoarme, se trezește la o anumită oră, destul de frecvent cam aceeași oră, și nu mai poate adormi.

Valurile de căldură pot fi accentuate de stres, de activitatea fizică intensă, de problemele pe care le au oamenii, de problemele de familie, de problemele profesionale și de stilul de viață. Sunt foarte influențate de fumat și de alcool, sunt foarte influențate de un anumit comportament al femeii și, prin urmare, accentuate de acesta. Este una dintre recomandările care se fac atunci când vorbim despre tratament: să schimbe stilul de viață.”, a spus dr. Virginia Țârlea la DC News și DC Medical. 

 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

menopauza
Virginia Țârlea
sanador
ginecologie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
De ce ciclul menstrual devine haotic înainte de menopauză. Când trebuie mers la medic. Dr. Virginia Țârlea, explicații
Publicat acum 27 minute
Alexandru Rafila lansează apel la acțiune: „Prevenția salvează vieți” - București intră în campania națională „HPV Free City”
Publicat acum 34 minute
Horoscop 2026. Succes financiar pentru trei zodii
Publicat acum 35 minute
Arestare în cazul incendiilor mortale din Los Angeles. Un șofer de Uber, principalul suspect
Publicat acum 56 minute
Dr. Virginia Țârlea: Cum lovește menopauza. De la bufeuri la insomnii. Ghid de supraviețuire
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close