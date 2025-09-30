€ 0.0000
Data actualizării: 23:52 30 Sep 2025 | Data publicării: 23:52 30 Sep 2025

De ce să pui unt în cafea. Beneficii minunate pentru creier
Autor: Irina Constantin

cafea pexels foto pexels
 

Te-ai gândit vreodată să adaugi unt în cafea? Poate părea ciudat, dar beneficiile sunt uimitoare. 

Adăugarea de unt în cafea îmbunătățește claritatea mentală și concentrarea, stabilizează nivelul zahărului din sânge pentru o energie constantă și susține sănătatea creierului prin aportul de grăsimi. 

Beneficiile cafelei cu unt: 

Claritate mentală și concentrare:  Grăsimile din unt sunt esențiale pentru funcționarea creierului. În combinație cu o ceașcă de cafea, poate acționa ca un tonic mental, ajutând la o mai bună concentrare. 

Energie constantă: Untul stabilizează glicemia, ceea ce poate preveni poftele compulsive și căderile bruște de energie, oferind o sursă durabilă de putere. 

Sănătatea creierului: Grăsimile joacă un rol crucial în sănătatea cerebrală, iar cafeaua cu unt poate sprijini buna funcționare a creierului. 

Aport de vitamine:  Untul este o sursă de vitamina K, care este importantă pentru sănătatea oaselor și densitatea osoasă. 

De ce să pui unt în cafea. Beneficii minunate pentru creier
