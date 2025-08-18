„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani

Cum putem trăi 100 de ani, pe picioarele noastre, adică nu zăcând într-un pat în timp ce avem șapte boli?

Celebrul medic japonez Hiromi Shinya, autorul bestsellerului „Enzima miracol”, care a murit în 2021, propunea o regulă simplă pentru o sănătate de fier: 85% din alimentație să fie bazată pe plante, iar doar 15% pe proteine animale.

Potrivit acestuia, legumele, fructele și cerealele integrale asigură enzimele și fibrele necesare pentru a menține corpul „curat” și pentru a proteja așa-numita enzimă sursă, responsabilă de longevitate și prevenirea bolilor cronice.

În schimb, carnea roșie, lactatele și produsele procesate ar trebui consumate rar, în timp ce peștele și carnea albă pot rămâne surse moderate de proteine.

„Raportul 85/15 nu este o dietă de moment, ci un mod de viață. Dacă vrem să trăim mult și sănătos, trebuie să ne întoarcem la simplitate”, spunea dr. Shinya.

Specialistul mai spunea că, alături de alimentație, hidratarea cu apă curată și odihna joacă un rol esențial.

Cartea „Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya (un gastroenterolog japonez renumit, pionier în colonoscopie) e o lucrare de nutriție și sănătate în care autorul își expune filosofia despre cum alimentația și stilul de viață influențează longevitatea și prevenirea bolilor.

Totul pornește de la „enzima sursă” (sau „enzima miracol”), pe care organismul o folosește pentru a susține toate funcțiile vitale. Dacă o „consumăm” irosind-o prin obiceiuri nesănătoase (mâncare procesată, stres, alcool, medicamente în exces etc.), îmbătrânim și ne îmbolnăvim mai repede. Dacă o protejăm și o „economisim”, avem șanse la o viață lungă și sănătoasă.

Ce recomandă Shinya să mâncăm și cum să trăim

Alimentație bazată pe plante: Multe legume, fructe, cereale integrale, alge, ciuperci.

Proteine ușoare: Preferă peștele, soia și foarte rar carne roșie.

Lactate și zahăr... cât mai puțin (Shinya le consideră dăunătoare intestinului și imunității).

Apă pură: Cel puțin 1,5–2 litri pe zi, dar nu băută în timpul mesei.

Mic dejun ușor sau chiar sărit: El recomandă ca stomacul să aibă perioade lungi de repaus.

Fără mâncare procesată / fast food.

Mestecat încet și bine, chiar și de 50 de ori să mesteci.

Somn suficient, mișcare zilnică, eliminarea stresului.

