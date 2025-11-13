€ 5.0846
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Data actualizării: 10:48 13 Noi 2025 | Data publicării: 10:46 13 Noi 2025

Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Autor: Anca Murgoci

Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din din ciocolată Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din din ciocolată
 

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei. Festivalul Chocolate Saga, aflat pentru prima oară la Iași, se deschide vineri. 

Anul acesta, festivalul îmbină savoarea ciocolatei cu măiestria artistică: vizitatorii vor putea admira o replică a celebrului Coif de la Coțofenești, realizată integral din ciocolată și foiță de aur, de artista Dalia Maria Păduraru.

Un eveniment care celebrează arta ciocolatei și talentul românesc

Chocolate Saga transformă, timp de trei zile, Palas Mall Iași într-un univers dedicat ciocolatei sub toate formele sale: praline artizanale, trufe, tablete personalizate, deserturi spectaculoase și combinații inedite de arome. Festivalul este locul unde ciocolata devine artă, iar maeștrii ciocolatieri și bucătarii creativi își împărtășesc pasiunea cu publicul.

Una dintre surprizele ediției de la Iași este o replică a Coifului de la Coțofenești, sculptat manual în ciocolată și acoperit cu foiță de aur. Dalia Maria Păduraru, bucătar originar din Pașcani, a lucrat 50 de zile și 50 de nopți la această creație, pentru care a fost recompensată cu un premiu, la un eveniment dedicat inovației în cofetărie și panificație, desfășurat la Brașov.

„Coiful este făcut 100% din ciocolată. Am lucrat manual la fiecare detaliu. Toate piesele sunt puse manual, iar pentru mine a fost o provocare uriașă, dar și o formă de a readuce istoria noastră în lumină, printr-un material dulce și viu – ciocolata”, a declarat Dalia Păduraru.

Degustări, demonstrații și experiențe multisenzoriale

Chocolate Saga oferă o experiență completă:


• Degustări de ciocolată artizanală, praline bean-to-bar și vinuri alese;
• Demonstrații live cu maeștri ciocolatieri și somelieri ai Domeniilor Sâmburești;
• Ateliere pentru copii și adulți de face painting, pictură cu nisip colorat și caricaturi.


Evenimentul este o destinație ideală pentru familii, prieteni și pasionații de gusturi rafinate, oferind ocazia perfectă de a descoperi ciocolata în forme spectaculoase și combinații surprinzătoare.


Detalii eveniment

Chocolate Saga, ediția a VIII-a


14–16 noiembrie 2025


Palas Mall, Iași


Program de vizitare:


Vineri – Duminică: 10.00 – 21.00


Istorie, artă și ciocolată, împreună la Chocolate Saga, o povestea dulce care transformă Iașiul în capitala gustului de legendă.

VEZI ȘI: Târgul de Crăciun din Craiova se deschide: Surpriză pentru vizitatori / Informații utile privind locurile de parcare 

coif
cotofenesti
