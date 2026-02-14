101 mesaje de Ziua Îndrăgostiților. Declarații și urări emoționante pentru el și pentru ea

Ziua de 14 februarie, cunoscută în toată lumea ca Valentine's Day, este momentul perfect pentru gesturi romantice și cuvinte care merg direct la inimă. Dacă ești în căutare de mesaje de Ziua Îndrăgostiților pentru persoana iubită, am pregătit câteva din care te poți inspira.



Mesaje pentru ea de Ziua Îndrăgostiților



Ești cel mai frumos vis al meu devenit realitate.

Cu tine, fiecare zi are culoare.

Îți mulțumesc că îmi faci viața mai luminoasă.

Zâmbetul tău este fericirea mea.

De când te-am întâlnit, inima mea știe ce înseamnă iubirea.

Ești liniștea și bucuria mea.

Aș alege să te iubesc în fiecare viață.

Tu ești locul unde sufletul meu se simte acasă.

Îți ofer inima mea, azi și mereu.

Ești cel mai frumos capitol din povestea mea.



Urări de Sf. Valentin pentru el



Ești sprijinul meu și cea mai mare forță a mea.

Îmi faci inima să bată mai tare în fiecare zi.

Cu tine, orice drum pare mai ușor.

Ești omul care mi-a schimbat viața.

În brațele tale găsesc mereu liniște.

Îți mulțumesc că mă iubești necondiționat.

Tu ești alegerea mea, zi de zi.

Lângă tine mă simt completă.

Ești visul meu împlinit.

Te iubesc mai mult decât pot spune în cuvinte.

Declarații de dragoste scurte și romantice



Te iubesc infinit.

Tu ești totul pentru mine.

Inima mea îți aparține.

Tu și eu, pentru totdeauna.

Iubirea noastră e magia mea preferată.

Fără tine, nimic nu e la fel.

Te aleg în fiecare zi.

Ești fericirea mea.

Cu tine, viața e mai frumoasă.

Ești povestea mea de dragoste.



Urări emoționante pentru iubită



Îți mulțumesc pentru fiecare clipă în care m-ai făcut să cred în iubire.

Ești inspirația mea zilnică.

Mă faci un om mai bun.

Îți promit că voi avea grijă de inima ta.

Dragostea ta este cel mai prețios dar.

Ești lumină în cele mai grele zile.

Cu tine am descoperit ce înseamnă „pentru totdeauna”.

Îmi doresc să îmbătrânim împreună.

Tu ești miracolul vieții mele.

Iubirea ta este refugiul meu.



Mesaje de dragoste romantice pentru iubit



Îmi place cum mă privești.

Cu tine, fiecare zi e o aventură frumoasă.

Ești eroul inimii mele.

Îți iubesc râsul și sufletul.

Îmi faci inima să zâmbească.

Ești cel mai frumos cadou al vieții mele.

Dragostea ta mă face mai puternică.

Lângă tine, sunt cea mai fericită.

Îți aparțin cu tot sufletul.

Cu tine vreau toate zilele mele.



Felicitări de Ziua Îndrăgostiților



La mulți ani de Valentine's Day! Să ne iubim la fel de frumos în fiecare zi.

Fie ca dragostea noastră să crească an de an.

Îți trimit 1000 de săruturi și o mie de îmbrățișări.

Sărbătorim iubirea noastră astăzi și mereu.

Îți ofer toată inima mea.

Ești cea mai frumoasă întâmplare din viața mea.

Împreună suntem invincibili.

Dragostea noastră merită celebrată zilnic.

Fiecare clipă cu tine este un dar.

Te iubesc mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine.

Ești universul meu.

Lângă tine vreau să îmbătrânesc.

Tu ești începutul și sfârșitul fiecărei zile.

Îmi umpli viața de bucurie.

Dragostea ta este comoara mea.

Fără tine, lumea ar fi mai rece.

Îți sunt recunoscător/oare pentru tot.

Ești visul meu preferat.

Îmi faci viața extraordinară.

Te iubesc dincolo de timp.

Ești sufletul meu pereche.

Cu tine, totul are sens.

Îți mulțumesc că exiști.

Dragostea ta este forța mea.

Ești cea mai frumoasă parte din mine.

Îți trimit gânduri pline de iubire.

Fiecare zi cu tine este o sărbătoare.

Inima mea te caută mereu.

Împreună scriem cea mai frumoasă poveste.

Tu ești „acasă” pentru mine.

Te iubesc fără măsură.

Îmi doresc să fim mereu „noi”.

Ești liniștea mea.

Îți ofer tot sufletul meu.

Ești dorința împlinită.

Dragostea noastră e unică.

Îți dedic fiecare bătaie a inimii mele.

Ești zâmbetul meu zilnic.

Te aleg azi și mereu.

Ești răspunsul la toate dorințele mele.

Cu tine, visele devin realitate.

Îți trimit toată iubirea mea.

Ești cel mai frumos „da” din viața mea.

Îți aparțin pentru totdeauna.

Dragostea ta mă completează.

Ești miracolul meu.

Îmi luminezi fiecare zi.

Fără tine nu sunt întreg/întreagă.

Ești fericirea mea pură.

Îți ofer iubirea mea necondiționat.

De Ziua Îndrăgostiților, îți spun simplu: Te iubesc.



Aceste mesaje de Ziua Îndrăgostiților pot fi trimise prin SMS, scrise într-o felicitare sau postate pe rețelele sociale pentru a transforma 14 februarie într-o zi cu adevărat specială.

Sau dacă nu vreți un sms, mai bine îi trimiteți o melodie, vă lăsăm mai multe, în funcție de gen, să alegeți ce îi place persoanei iubite: