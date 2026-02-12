Începe Postul Paștelui. Alimentul pe care Biserica nu-l interzice, dar medicii da. Bilic: Mi se pare absurd să existe așa ceva. Ar trebui primul interzis pe listă

Urmează Postul Paștelui, perioadp în care credincioșii renunță la carne, ouă, lapte, brânzeturi și, în anumite zile, la ulei. Mai este un alt produs, deși permis în post, poate avea efecte nocive asupra sănătății.

Un aliment pe care ar fi bine să îl evităm în Postul Paștelui... și nu doar atunci

Postul Paștelui 2026 începe în data de 23 februarie. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a zis că zahărul este un aliment pe care ar fi bine să îl evităm, chiar dacă nu figurează pe lista interdicțiilor religioase. Consumul excesiv de zahăr poate afecta serios organismul, motiv pentru care recomandă reducerea lui pe cât posibil.

„Ce fel de post ar fi acela în care să consumi așa ceva? Cum ar putea fi permis? Singura explicație logică este că zahărul a apărut abia în secolul XVI, adică mult după ce au fost stabilite regulile postului. Mi se pare absurd să existe așa ceva. Dacă postul reprezintă un exercițiu de voință, acest aliment ar trebui să fie primul pe lista celor interzise”, a declarat Mihaela Bilic.

„Sucurile zero sau light sunt cea mai sigură metodă de a-ți satisface pofta de dulce fără calorii și fără risc pentru siluetă; avantajul lor este că reduc apetitul global și nevoia de zahăr, deci sunt aliatul ideal într-o cură de slăbire.

Produsele degresate sunt departe de a fi fără calorii, ele au mai puțină grăsime însă de multe ori în rețetă se pune mai mult zahăr; citiți cu atenție eticheta și consumați cu moderație.

Pe măsură ce îmbătrânim metabolismul și nevoile alimentare scad; la fiecare decadă de viață ar trebui să reducem cu min 10% aportul caloric, doar pentru a ne menține silueta.

Dacă bebeluși mănâncă din 3 în 3 ore, seniorii pot ajunge chiar și la o singură masă/zi.

O alimentație echilibrată se bazează pe regula “puțin din tot”; pentru ca organismul să-și poată extrage nutrientii de care are nevoie, e recomandat să mâncăm zilnic minimum 15 alimente diferite.

Diversitatea face sănătatea, iar moderația menține silueta. Putem slăbi fără intervenția nutriționistului dacă reducem la jumătate porția, iar lucrul ăsta trebuie să-l facem pe viață; numărul de kilograme crește automat când ne apucăm să mâncăm mai mult. Ca să fie mai simplu voi spune “se slăbește cu foame, nu cu nutriționist!”, a fost mesajul transmis de Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Alimentul campion la conținutul de fibre. Mihaela Bilic: Ar trebui să îl mâncăm măcar de două ori pe săptămână