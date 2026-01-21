Iar mama din cauza alcoolului sau a lipsei de sprijin emoțional, în timp ce eu ajung să mă separ dintr-un motiv surprinzător de asemănător. Ca femeie cu expertiză în dezvoltare personală, aș formula mai atent, nu vorbim despre o „pedeapsă” a destinului, ci despre un amestec de învățare implicită, loialități familiale și tipare relaționale transmise între generații.



Definirea „divorțului karmic”, într-o cheie psihologică, sună așa, este despărțirea care apare atunci când un cuplu ajunge să repete, fără să vrea, scenariile relaționale moștenite din familie (de exemplu, abandon, trădare, rigiditate, control, tăcere emoțională), iar încercările de a le repara se lovesc de aceleași mecanisme de apărare. Mecanismele de apărare sunt strategii automate ale minții (cum ar fi negarea, evitarea sau atacul) care ne protejează de durere pe termen scurt, dar pot strica conexiunea pe termen lung. În acest sens, „karmic” nu înseamnă mistic, ci „predictibil psihologic”, ceea ce nu e conștientizat are tendința să se repete.



Ca să înțelegem repetarea motivelor de divorț, e util să privim prin lentila existentă a teoriei atașamentului. Atașamentul descrie felul în care învățăm, încă din copilărie, să cerem iubire, să primim grijă și să ne simțim în siguranță cu cineva. Dacă ai crescut într-un mediu imprevizibil, poate ai dezvoltat un atașament anxios (te temi că vei fi părăsit și cauți confirmări); dacă ai crescut cu distanță emoțională, poate ai un atașament evitant (te protejezi prin autonomie excesivă). În cuplu stilurile recreează exact tensiunile văzute la părinți, unul insistă, celălalt se retrage, iar conflictul devine un dans vechi, cu pași învățați demult.



În psihologia sistemică (terapia de familie), vorbim despre transmiterea transgenerațională, nu moștenim doar culoarea ochilor, ci și reguli tăcute despre iubire, bani, roluri de gen, conflicte și iertare(Leca)

Unele familii transmit mesajul „nu vorbim despre probleme”, altele „bărbatul decide”, altele „femeia îndură”, altele „iubirea se dovedește prin sacrificiu”. Regulile devin „normalul” nostru și chiar dacă îl criticăm, putem ajunge să-l recreăm. Așa apare și ideea de loialitate invizibilă, un atașament psihologic față de Clan, în care repetarea destinului pare să păstreze apartenența („dacă mama a suferit, și eu voi suferi; altfel o trădez”).



O altă cheie importantă este conceptul de scenariu de viață (din analiza tranzacțională), un plan inconștient despre „cum merg lucrurile”, format din concluzii timpurii. Dacă ai văzut în copilărie că apropierea duce la ceartă sau că succesul atrage invidie, poți ajunge să sabotezi intimitatea sau să te micșorezi în relație. În cuplu, scenariul se exprimă prin replici interne, „nu te baza pe nimeni”, „iubirea înseamnă să te chinui”, „toți pleacă”. Când scenariile celor doi se ciocnesc, divorțul nu pare o întâmplare, ci finalul previzibil al unei povești scrise cu mult înainte ca ei să se întâlnească.



În cabinet „motivele” divorțului au un strat vizibil și unul profund. Stratul vizibil este, de exemplu, infidelitatea, banii, gelozia, lipsa de implicare, dependențele. Stratul profund este nevoia neîmplinită, siguranță, validare, respect, autonomie, apropiere. De pildă, infidelitatea este simptomul unei rupturi de atașament, iar conflictul pe bani poate ascunde o luptă pentru putere sau pentru recunoaștere. Când părinții au divorțat din „același motiv”, de multe ori nu e identitatea faptei care se repetă, ci același tip de rană, neîncredere, abandon, singurătate în doi.



Mai intervine și fenomenul numit alegere repetitivă (compulsia de repetiție, un concept psihodinamic), tendința de a recrea situații dureroase familiare, cu speranța inconștientă că „de data asta se va termina altfel”. Persoana care a avut un părinte indisponibil emoțional este atrasă de parteneri reci, încercând să obțină, în sfârșit, iubirea care a lipsit. E ca și cum psihicul ar relua aceeași piesă, schimbând actorii, dar păstrând scenariul. În acest context, „divorțul karmic” este momentul în care piesa se termină la fel, pentru că nimeni n-a schimbat textul.



Nu trebuie ignorat nici rolul credințelor despre relații, preluate implicit, „un cuplu adevărat nu are conflicte”, „dacă mă iubește, trebuie să ghicească ce simt”, „eu sunt responsabil de fericirea ei”.

Credințele se întâlnesc cu distorsiuni cognitive (erori de gândire), cum ar fi citirea gândurilor („știu eu ce intenționează”), personalizarea („totul e din vina mea”) sau catastrofizarea („dacă a ridicat tonul, sigur mă va părăsi”). În timp, ele rigidizează comunicarea și micșorează toleranța la frustrare, iar cuplul ajunge să reacționeze automat, nu să se aleagă conștient.



Partea luminoasă e că tiparele transgeneraționale nu sunt o condamnare, ci un material de lucru. Primul pas este conștientizarea, să poți numi dinamica („mă retrag când mi se cere apropiere”, „mă agăț când mi-e frică”), să observi ce te declanșează (trigger) și ce răspuns automat apare. Apoi vine procesarea emoțională, să înțelegi ce durere veche se activează și să înveți forme mai sănătoase de reglare emoțională (calmarea corpului, formularea nevoilor, tolerarea vulnerabilității). Terapia de cuplu sau terapia individuală pot ajuta la rescrierea scenariului, nu schimbăm trecutul, dar schimbăm modul în care el conduce prezentul.



“Divorțul karmic” este privit și ca o invitație la maturizare psihologică, să alegi ce duci mai departe din familia ta și ce lași să se oprească la tine. Uneori, despărțirea este cea mai sănătoasă decizie, mai ales când există abuz, dispreț cronic sau lipsă totală de responsabilitate.



De putine ori „divorțul karmic” este evitat tocmai prin curajul de a sta în disconfortul schimbării, a învăța să comunici, să negociezi, să repari după conflict și să ceri ajutor la timp. Indiferent de rezultat, adevărata rupere a „karmei” nu este să rămâi cu orice preț, ci să nu mai trăiești iubirea ca pe o reeditare a durerii.



