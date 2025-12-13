Se închide podul Giurgiu - Ruse pe ambele sensuri. Măsura, valabilă până anul viitor

Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii, începând cu 18 decembrie, informează, sâmbătă, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei de Frontieră, măsura este valabilă până pe 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Până pe 18 decembrie, circulaţia este dirijată alternativ, cu semafor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfăşurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria, mai arată sursa citată.