DCNews Lifestyle Magazin Țara europeană unde femeilor le este cel mai greu să își găsească un partener: E o adevărată provocare
Data publicării: 10:35 08 Mar 2026

Țara europeană unde femeilor le este cel mai greu să își găsească un partener: E o adevărată provocare
Autor: Ioana Dinu

HARTĂ / Fotografie de la Leah Newhouse: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/185933/ HARTĂ / Fotografie de la Leah Newhouse: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/185933/

Există o țară europeană unde femeilor le este cel mai greu să își găsească un partener. Care este aceea? Aflați în rândurile de mai jos.

Găsirea unui partener heterosexual nu este la fel în toată Europa. Există o țară în care femeile au mari dificultăți în acest sens, iar motivul nu este cultural, ci pur și simplu matematic.

Este vorba despre Letonia. Această țară are cea mai mare disproporție între bărbați și femei din Europa: La fiecare 100 de femei letone există doar 84 de bărbați.

Tiktokerița Dana Lucia a publicat un clip pe TikTok în care explică faptul că în Letonia 16% dintre femei „rămân fără partener”. Potrivit creatoarei de conținut, pentru femeile letone găsirea sufletului pereche este o adevărată „provocare”: „Este ca și cum ar simți că nu își vor găsi niciodată partenerul”.

Există mai multe motive care explică această situație: În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Letonia a pierdut o mare parte din populația masculină, iar bărbații au, de asemenea, o speranță de viață mult mai mică. De asemenea, femeile din Letonia sunt printre cele mai înalte din lume, cu o înălțime medie de 170 de centimetri, ceea ce ar putea îngreuna găsirea unui partener.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Când devin problemele intime un semnal de alarmă? Specialiștii explică legătura dintre stres, minte și disfuncțiile sexuale 

„Bărbați ai lumii, trebuie să veniți aici”, a zis, cu umor, tiktokerița.

@danalucia.s

Las mujeres de Letonia no encuentran pareja

♬ sonido original - Dana Lucia

