Din minunile Sfintei Parascheva: Cum a început să vorbească un copil mut

Sfânta Parascheva de la Iaşi se bucură în România de un cult deosebit de cinstire. Și în aceste zile, cu ocazia marii sărbători a Sfintei (14 octombrie), zeci de mii de pelerini stau la cozi kilometrice pentru a se închina cu credință și nădeje la moaștele Sfintei Parascheva. Sfânta a săvârşit nenumărate minuni, în cei aproape 400 de ani de când se află în laşi. Bolnavi, săraci, studenţi, oameni cu mari necazuri sufletști și trupești au cerut, cu mare credință și stăruință, ajutorul Cuvioasei Parascheva, iar Sfânta a fost grabnic ajutătoare. Minuni făcute de Sfânta Parascheva

Maj jos, aflați câteva dintre minunile făcute de Sfânta Cuvioasa Parascheva, relatate de credincioşi în scrisorile pe care le-au trimis preoţilor slujitori de la Mitropolia din Iaşi. Mărturiile sunt consemnate în Patericul românesc și în cartea Suferinţele mamei Blondina, o martiră a Siberiei.

Unele minuni au rămas în taină, însă altele sunt consemnate pentru a se afla cât de mare este puterea Lui Dumnezeu, prin Sfinții Săi.

”Mamă, mamă! Aici este Doamne-Doamne!”

Unui copil de trei ani şi jumătate i s-a oprit brusc graiul. Atunci mama a luat copilul în braţe şi a mers să ceară ajutorul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pe când se ruga ea cu lacrimi, deodată copilul a strigat: „Mamă, mamă! Aici este Doamne-Doamne!”. Mulţumind din inimă Sfintei Preacuvioasei Parascheva, mama s-a întors acasă cu copilul sănătos.

Inginerul bolnav de plămâni

Un inginer bolnav de plămâni a fost internat în spital pentru operaţie. În acest timp, mama sa a plecat la moaştele Cuvioasei Parascheva, cerându-i sănătate pentru fiul ei. Două săptămâni doctorii au tot amânat operaţia. Şi observând că leziunile pulmonare s-au vindecat în mod miraculos, i-au spus bolnavului că nu mai este nevoie să fie operat şi să se întoarcă acasă pentru că „este cineva care se roagă lui Dumnezeu pentru dumneavoastră!”.

Femeia cu dureri foarte mari de cap

Într-o zi, o femeie de 40 de ani a intrat în Sfânta Mitropolie de la Iași, alergând prin biserică şi plângând în hohote. Un preot slujitor care se afla atunci în biserică a întrebat-o ce s-a întâmplat. Femeia i-a spus că a făcut sinuzită, însă, neavând timp să se trateze, s-a pomenit cu dureri grozave de cap şi apoi i s-a umflat tot capul.

Mergând în cele din urmă la doctor, acesta i-a zis că tot creierul este acoperit cu puroi şi că trebuie să-i facă operaţie foarte grea, însă că ea nu va rezista la această operaţie, şi de aceea să aştepte moartea. Preotul a întrebat-o dacă crede în Dumnezeu. Ea a spus că da, dar la biserică vine rar, având serviciu, copii şi sărăcie mare. Prin urmare, el i-a făcut pomelnic şi a dus-o la Cuvioasa Parascheva, unde s-a închinat. Preotul relatează că numai peste trei luni a întâlnit-o pe stradă, sănătoasă şi voioasă. Femeia i-a spus atunci slujitorului Domnului că „la vreo trei săptămâni după ce am dat pomelnicul, a început să-mi curgă puroi din nas şi a curs mult timp. S-a scurs toată infecţia de pe creier şi m-am făcut sănătoasă”.

Vindecarea unui bărbat cu cancer

Odată a venit de la Bucureşti o doamnă, aducând în dar Sfintei Parascheva un covor persan, mare şi frumos. Preotul care era la racla Cuvioasei Parascheva a întrebat-o ce înseamnă acest dar. Femeia i-a povestit că soţul ei, bărbat de 45 de ani, s-a îmbolnăvit şi cu tot progresul medicinii, medicii nu aflau leac la boala lui, spunându-i să se pregătească de moarte, că are cancer. Dar într-o zi a venit la ei acasă un prieten care le-a zis că pleacă la Iaşi, sfătuindu-i să-i dea bani şi pomelnic să ducă el la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Peste două luni, bărbatul s-a făcut sănătos fără nici un tratament şi, drept mulţumire, soţia sa personal a adus acest covor la Sfânta Parascheva.

Femeia necăjită că soțul ei avea fața plină de bube

O altă femeie, necăjită că toată faţa soţului ei este cuprinsă de nişte bube urâte care supurează şi-i provoacă mare durere, a venit la Cuvioasa Parascheva. A plâns, s-a rugat şi a dat pomelnic. Mulţi doctori au încercat diferite tratamente şi alifii să-l vindece, însă totul era în zadar, chiar după fiecare tratament, rănile se înfocau şi se extindeau mai tare. Când a sosit la Iaşi, femeia a atins de moaştele sfintei batista curată pe care o avea la ea. În momentul când a ajuns acasă, a pus batista pe faţa soţului, acestuia potolindu-i-se durerile. După o săptămână, au dispărut şi bubele.

Mărturia unui preot din Transilvania

Un preot din Ardeal relatează că era bolnav de plămâni. A făcut foarte multe injecţii cu antibiotice și a simţit că începe să orbească. Când s-a dus la medic, acesta i-a confirmat nenorocirea. Imediat, preotul imediat s-a urcat în tren şi a venit la Iaşi. Era ora 22.00, Catedrala era închisă. Atunci a stat în genunchi afară, lângă peretele unde erau moaştele Sfintei Parascheva, s-a rugat câteva ceasuri plângând. A doua zi a simţit că este sănătos şi până astăzi nu mai are nimic nici cu ochii, nici cu plămânii, slujeşte şi Sfânta Liturghie la o mănăstire din Ardeal, notează Doxologia.

Marți, 14 octombrie, sărbătoare mare - Sfânta Parascheva. Zeci de mii de oameni la Sfânta Liturghie la Iași

Marți, 14 octombrie, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pe un podium amenajat în fața Catedralei Mitropolitane, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi oficiată Sfânta Liturghie, eveniment la care participă numeroși clerici din țară și străinătate și zeci de mii de pelerini veniți din toată țara.