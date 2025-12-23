€ 5.0908
Pat Johnson, premiat cu „Ambasador Mihnea Constantinescu" 2025 pentru combaterea antisemitismului și urii
Data publicării: 21:05 23 Dec 2025

Pat Johnson, premiat cu „Ambasador Mihnea Constantinescu” 2025 pentru combaterea antisemitismului și urii
Autor: Tiberiu Vasile

Pat Johnson, premiat cu „Ambasador Mihnea Constantinescu" 2025 pentru combaterea antisemitismului și urii Israel. FOTO: Freepik @vvvita
 

Pat Johnson, recunoscut pentru peste 30 de ani de implicare în promovarea drepturilor omului și combaterea discriminării, a fost desemnat laureat al Premiului Național „Ambasador Mihnea Constantinescu” 2025.

Premiul Național ,,Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură îi este acordat, în anul 2025, la propunerea Jewish Federation of Greater Vancouver din Canada, lui Pat Johnson, personalitate publică cu peste 30 de ani de experiență în promovarea drepturilor omului și a egalității de șanse, în combaterea antisemitismului și a discriminării, prejudecăților și excluziunii în viața publică, instituțională și civică.

Argumentele care au stat la baza deciziei juriului de acordare a Premiului Național  ,,Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru anul 2025 au avut în vedere caracterul inovator al activității laureatului, impactul pe termen lung și angajamentul civic de substanță, respectiv contribuția remarcabilă în scopul educării publicului.

Informații suplimentare:

Legea 67/2024 și Strategia națională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 instituie acordarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Premiului Național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru realizări excepționale în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

Premiul este acordat anual organizațiilor sau personalităților care au realizat proiecte ce au produs rezultate concrete, recunoscute de către comunitatea științifică sau la nivelul organizațiilor naționale și internaționale de profil, în domeniile educației și cercetării privind combaterea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură şi/sau comemorare a Holocaustului şi combatere a antisemitismului, derulate în anul precedent.

Pat Johnson
antisemitism
Comentarii

