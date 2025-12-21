Manevra prin care patru bărbaţi ar fi înşelat doi vârstinici în mediul rural Alba

Aceștia ar fi înşelat şi jefuit două persoane vârstnice, anunță IPJ Alba.

Reținuți pentru 24 de ore

Conform sursei citate, măsura reţinerii pentru 24 de ore a fost dispusă pe 20 decembrie, în urma cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind fapte comise pe raza localităţilor Poiana Galdei şi Ivăniş.

Ar fi cerut mai mulți bani față de prețul inițial stabilit

"Din cercetările efectuate de poliţişti, a reieşit că, la data de 11 decembrie 2025, trei bărbaţi, în vârstă de 23, 26 şi 30 de ani, din judeţul Mureş, împreună cu un bărbat de 37 de ani, din comuna Mihalţ, judeţul Alba, s-au deplasat cu o autoutilitară, pe raza localităţii Poiana Galdei, la domiciliul unui bărbat de 72 de ani şi, profitând de vârsta sa înaintată, l-ar fi indus în eroare cu privire la preţul stabilit pentru efectuarea unor lucrări la soclul casei. Astfel, bărbaţii i-ar fi solicitat persoanei vătămate suma de 3.600 de lei, în plus faţă de preţul iniţial", a transmis IPJ Alba.

Vezi și - Nouă înșelătorie în România. Un bărbat s-a trezit cu 3 împrumuturi după ce i-au fost folosite datele de identificare

S-au recomandat ca fiind angajaţi ai unei companii electrice

Apoi, cei patru bărbaţi s-au deplasat pe raza localităţii Ivăniş, la domiciliul unei femei în vârstă de 89 de ani şi s-au recomandat ca fiind angajaţi ai unei companii electrice, ocazie cu care au pătruns în interiorul imobilului şi ar fi sustras suma de 5.000 de lei.

În cadrul anchetei, pe data de 20 decembrie 2025, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Galda de Jos, Alba, au făcut două percheziţii domiciliare la locuinţele persoanelor bănuite. Au fost identificate şi ridicate bunuri folosite la comiterea faptelor şi suma de 9.500 de lei.

Vezi și - Funcţionarii unei primării din Dolj, acuzați că au furat benzina instituției ani la rând