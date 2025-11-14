Protest la ÎCCJ împotriva Liei Savonea. Circulația a fost blocată: "Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de puşcărie"

La protestul organizat de organizaţiile neguvernamentale "Iniţiativa România", "Corupţia ucide", "Iniţiativa Timişoara", "Rezistenţa" şi "Declic", oamenii au venit cu o machetă a Liei Savonea, care are în mână un carton cu următorul mesaj: "Asigur protecţie pentru corupţi".

"Ce face Lia cu Justiţia? Apără corupţia", "Afară, afară, eşti mult prea specială", "Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de puşcărie", "Oana face un spital, voi achitaţi un penal", "Ori pensionare, ori revocare" - sunt câteva din scandările protestatarilor la adresa judecătorilor şi a şefei ÎCCJ.

Protestatarii și-au exprimat deschis frustrarea față de modul în care sistemul judiciar reacționează la modificările propuse privind pensiile magistraților. Oamenii au venit cu pancarte, una dintre ele purtând mesajul: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite”. Circulația din fața sediului ÎCCJ este complet blocată.

În paralel, secția pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii a condamnat protestul organizat de ONG-uri în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, considerând manifestația îndreptată împotriva președintei instanței supreme, Lia Savonea. CSM a descris acțiunea drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”.

De asemenea, protestatarii i-au cerut preşedintelui Nicuşor Dan să meargă la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a rezolva problemele din Justiţie.

Pe treptele clădirii unde îşi desfăşoară activitatea Instanţa supremă au venit opt avocaţi îmbrăcaţi în robe, având în mâini coli cu mesaje de susţinere pentru judecători, printre care: "Fără justiţie populară", "Actul de justiţie nu se negociază", "Independenţa justiţiei protejează cetăţeanul", "Alături de Înalta Curte".

La faţa locului a fost desfăşurat un important dispozitiv al jandarmilor, în condiţiile în care, la un moment dat, câţiva susţinători ai lui Călin Georgescu au încercat să organizeze o contramanifestaţie, strigând cu portavocea sloganuri de susţinere a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Cu câteva ore înainte de desfăşurarea evenimentului, organizatorii au emis un comunicat de presă în care explică faptul că protestul intitulat "Ce face Lia cu Justiţia din România?" nu reprezintă un atac împotriva sistemului judiciar sau împotriva tuturor magistraţilor.

"Protestul vizează strict conduita şi acţiunile Liei Savonea, actuala preşedintă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi modul în care aceasta şi Elena Costache, şefa CSM, revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătoreşti. Critica instituţiilor publice şi a persoanelor cu funcţii de autoritate este legitimă într-o democraţie şi nu poate fi echivalată cu subminarea justiţiei. Independenţa judecătorilor nu exclude responsabilitatea publică a celor aflaţi în funcţii de conducere şi nici dreptul societăţii de a reacţiona atunci când deciziile sau comportamentele acestora afectează încrederea în sistemul judiciar", se explică în comunicat, conform Agerpres.

