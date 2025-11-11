Scandalul pensiilor speciale: Cât vrea vicepreședintele CSM să încaseze magistrații

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a declarat marți că pensiile magistraților ar trebui să echivaleze aproximativ cu 65% din ultimul salariu brut încasat, similar cu pensiile militarilor și ale altor categorii speciale, iar implementarea noilor reguli să se facă pe parcursul unei perioade de tranziție de 15–20 de ani, transmite Agerpres.

Într-o intervenție telefonică la Digi 24, Claudiu Sandu a fost întrebat despre cum ar trebui să arate proiectul privind reforma pensiilor magistraților, în contextul discuțiilor programate miercuri la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan, liderii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților.

Vicepreședintele CSM: Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist

"Îmi este greu să spun acum un punct de vedere. E un mandat încredinţat de colegii mei și orice lege a pensiilor magistraţilor ar trebui să privească pe toți magistrații, nu doar pe cei care sunt acum în activitate, ci și pe cei care sunt deja pensionari (...) Eu sper ca mâine să nu avem aceeași reacție pe care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit la Cotroceni și am stat de vorbă și nu s-a întâmplat nimic. Noi ne-am expus un punct de vedere și nu ne-a băgat nimeni în seamă.

Noi am dori ca pensiile magistraților să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Ce înseamnă acest 'apropiat', într-adevăr este o chestiune pe care trebuie să o discutăm (...) Acest 70% din net (propus de Guvernul Bolojan în proiectul picat la CCR - n.r.) se impozitează cu 10% - impozit pe venit, 10% - CASS și ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul dorește să plătească magistraților pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiția să plătească la toți magistrații pensii pe contributivitate și la toate celelalte categorii speciale (...) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist. Acum este 55% din brut, eu am zis că 65% din brut, așa cum au militarii și alte categorii sociale, ajungem la un procent rezonabil", a afirmat vicepreședintele CSM.

"Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție"

El a precizat, totodată, că magistrații își doresc ca perioada de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi să fie între 15 și 20 de ani.

"Ceea ce prim-ministrul nu înțelege este că acest proiect al lui duce magistrații sub procentele care se aplică altor categorii. Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție, astfel încât să se poată realiza și o reformă reală în justiție, să se redistribuie resursele umane", a explicat Claudiu Sandu.