Stiri

DCNews Stiri CSM, plângeri la CNA și CNCD după acuzațiile viceprimarului Timișoarei: Judecătoarele sunt "şantajate de interlopi"
Data actualizării: 18:23 13 Noi 2025 | Data publicării: 16:34 13 Noi 2025

CSM, plângeri la CNA și CNCD după acuzațiile viceprimarului Timișoarei: Judecătoarele sunt "şantajate de interlopi"
Autor: Tiberiu Vasile

CSM, plângeri la CNA- CNCD. Viceprimarul Timișoarei e vizat Foto: Unsplash
 

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a sesizat Consiliul Național al Audiovizualului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după declarațiile viceprimarului Timișoarei.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat joi că va sesiza Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, după ce viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, a declarat într-un podcast că există un fenomen generalizat în România de judecătoare care se întâlnesc cu interlopi şi apoi sunt şantajate de aceştia.

"Faţă de conţinutul concret al declaraţiilor formulate, gravitatea şi efectul discriminatoriu al acestora, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului National pentru Combaterea Discriminării în vederea analizării aspectelor semnalate şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. Declaraţiile domnului Ruben Laţcău, viceprimarul municipiului Timişoara, se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor, generat şi alimentat frecvent de mediul politic şi de mass-media pe parcursul întregului an. În acest context, Consiliul atrage ferm atenţia că acest tip de declaraţii nu pot fi simple opinii personale şi, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate şi divizare în societate", anunţă CSM într-un comunicat de presă.

În opinia CSM, afirmaţiile lui Ruben Laţcău depăşesc limitele libertăţii de exprimare

Secţia pentru judecători a CSM a admis, joi, o cerere formulată de judecătorii Curţii de Apel Timişoara şi a constatat încălcarea independenţei şi imparţialităţii judecătorilor, precum şi a reputaţiei profesionale a judecătoarelor din cadrul acestei instanţe.

În opinia CSM, afirmaţiile lui Ruben Laţcău depăşesc limitele libertăţii de exprimare şi sunt de natură să afecteze independenţa judecătorilor, să creeze presiune asupra instanţelor şi să submineze încrederea publicului în actul de justiţie.

"Comentariile de natură ofensatoare şi discriminatorie la adresa unor magistraţi femei, prezentate drept concluzii generale verificate şi formulate prin raportare la aspecte de viaţă privată, la starea civilă sau la statutul social al femeii judecător sunt inadmisibile într-un stat de drept şi aduc atingere principiului egalităţii de gen şi prestigiului profesiei de judecător. Acestea reprezintă un comportament care are ca scop şi vizează atingerea demnităţii femeilor judecător, precum şi crearea unei atmosfere degradante, umilitoare şi ofensatoare îndreptate împotriva acestora. Consiliul subliniază că judecătorii şi procurorii îşi exercită atribuţiile exclusiv în temeiul legii şi al probelor administrate, iar orice evaluare a activităţii lor profesionale se întemeiază pe criterii obiective prevăzute de lege, nu pe percepţii sau aprecieri subiective, de natură personală. Ingerinţele publice sau presiunile exercitate prin declaraţii politice în legătură cu cauze aflate în curs de soluţionare contravin principiului separaţiei puterilor în stat şi reprezintă o atingere gravă adusă independenţei justiţiei", declară CSM.

Laţcău a declarat în urmă cu câteva zile că în Justiţie se practică şantajul la scară mare

Viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, a declarat în urmă cu câteva zile, în cadrul unui podcast moderat de senatorul USR Cristian Ghinea, că în Justiţie se practică şantajul la scară mare şi că există judecătoare care se întâlnesc cu interlopi şi ajung să fie şantajate de aceştia.

"Se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie. Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum, după mai multe discuţii şi întâmplări, îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România de judecătoare care, de fapt, ajung să se întâlnească cu interlopi, de tot felul de băieţi de genul acesta, metoda loverboy de a corupe. Aşa că aceste judecătoare ajung să fie, de fapt, şantajate şi un interlop sau un băiat deştept dintr-o zonă sau alta să controleze deciziile unui judecător. Am păţit pe pielea noastră în cazul Colterm", a spus Ruben Laţcău, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Magistrații acuză o campanie „fără precedent” de denigrare a justiției. Ce spun despre vicepremierul Oana Gheorghiu

