Data publicării: 14:50 08 Noi 2025

”S-au întâmplat doar acum?”. Elena Cristian ridică o problemă importantă după ultimele dosare
Autor: Dana Mihai

Două dosare majore, din Galați și Vaslui, au intrat în atenția publică.

Cele două dosare ale momentului, cazul de la Galați și cel de la Vaslui, au stârnit ample discuții publice, iar analistul Elena Cristian a comentat pe larg situațiile acestora.

Primul dosar, anchetat în cadrul Operațiunii JUPITER, vizează un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro și a dus la percheziții în Galați, Ilfov și București, inclusiv la sediul Sidex (Liberty). Procurorii Parchetului General investighează un amplu mecanism de delapidare și evaziune fiscală, în care apar și tranzacții cu certificate de emisii vândute către Gazprom Rusia.

Al doilea dosar răsunător este cel al omului de afaceri vasluian Fănel Bogoș, reținut de DNA pentru un complex mecanism de trafic de influență, prin care ar fi încercat să ajungă până la premierul Ilie Bolojan pentru a obține demiterea șefului DSVSA Vaslui.

”Cum să dai șpagă 1 milion și jumătate pentru a înlocui un șef de instituție publică?”

„În cele două cazuri sunt foarte multe similitudini. Vedem doar frânturi, sume uriașe care se vehiculează, nicio finalitate. Nu știm dacă aceste șpăgi uriașe, pentru a ajunge la un oficial, sunt o practică, dar apar așa, ni se servesc câteva elemente în spațiul public, iar omul de acasă se întreabă: Cum să dai șpagă 1 milion și jumătate pentru a înlocui un șef de instituție publică?

Sigur că, dincolo de asta, în ambele cazuri există o mită uriașă, de zeci de miliarde, nici nu cred că știm în final, pentru că la Vaslui schema era foarte clară, acest om nu făcea niște lucruri, se îmbolnăveau animalele, păsările, erau sacrificate și primea sume uriașe, despăgubiri de la buget.

”S-a întâmplat doar acum?”

Acum, hai să ne întoarcem în timp: S-a întâmplat doar acum? Doar acum n-a primit banii și a vrut să-l schimbe pe șeful DSV Vaslui? Poate face astfel de afaceri de zeci de ani, pentru că eu vreau să știu ce carne mănânc, într-un final. Pentru că, dacă la mine ajunge un produs și la români, iar aceste produse nu sunt foarte ok, pentru că el nu investea acolo și nu-și făcea treaba cum trebuia, și se supăra și schimba șeful în momentul în care i se spunea că trebuie să facă anumite investiții, atunci lucrurile au ramificații mult mai mari.

Dincolo de ceea ce ni se servește în ambele dosare, și Galați, și Vaslui, dosarele momentului, mie mi se pare că sunt mult mai multe lucruri de lămurit. Iar eu asta vreau să știu, vreau o anchetă la nivelul tuturor fermelor din țară. De ce nu se întâmplă asta?”, a spus Elena Cristian, analist economic DCBusiness, la RomâniaTV.

acest articol reprezintă o opinie
galati
vaslui
dosare
elena cristian
