Fănel Bogos, arestat preventiv pentru 30 de zile

Joi seară, omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul de corupţie în care apare şi numele lui Ilie Bolojan.

Ceilalți trei inculpaţi, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar.

Anterior, Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost reținut de DNA, alături de alte persoane, după ce ar fi încercat să-și folosească influența pentru a-și favoriza afacerile, ajungând chiar să fie primit în audiență de premierul Ilie Bolojan.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus, pe 5 și 6 noiembrie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor persoane implicate într-un dosar complex de corupție, trafic de influență și șantaj în domeniul avicol. Printre ei, se află și afaceristul vasluian Fănel Bogos, care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan în încercările sale de a înlocui conducerea D.S.V.S.A. Vaslui.