Politica

DCNews Politica Procurorul-şef de la Registratura Parchetului ICCJ, Laura-Nadia Pena, s-a pensionat. Decret semnat de Nicușor Dan
Data actualizării: 16:39 14 Noi 2025 | Data publicării: 16:35 14 Noi 2025

Procurorul-şef de la Registratura Parchetului ICCJ, Laura-Nadia Pena, s-a pensionat. Decret semnat de Nicușor Dan
Autor: Andrei Itu

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, un decret privind pensionarea procurorului-şef de la Registratura Parchetului ICCJ, Laura-Nadia Pena.

Este vorba despre decretul prin care Laura-Nadia Pena, procuror-şef al Serviciului de registratură generală şi arhivă din cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), este eliberată din funcţia de procuror.

Data la care se pensionează Laura-Nadia Pena 

Conform Administraţiei Prezidenţiale, Laura-Nadia Pena se pensionează la data de 15 noiembrie 2025. Ea a fost numită în funcţie la finalul lunii noiembrie, anul trecut, mandatul fiind de trei ani.

Laura-Nadia Pena a fost procuror-șef al Serviciului de registratură generală şi arhivă din cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ). Numele ei apare pe documente legate de delegări/numiri în sistemul de parchet.

Apare semnatară/menţionată într-o „Declaraţie de independenţă a procurorilor” în 2018 în lista magistraţilor semnatari („Pena Laura Nadia, PCA Bacău”) — ceea ce indică implicarea ei, la acea dată, în categoria procurorilor.

Alte decrete semnate, joi, de Nicușor Dan

De asemenea, joi, președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete. Vezi detalii aici!

Vezi și - Nicușor Dan a semnat pensionarea a 22 de magistrați, inclusiv judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție

