Nicușor Dan, decrete semnate de Președintele României

-Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie (PL-x 216/02.04.2024);

-Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2024 privind unele măsuri pentru desfășurarea activităților integrate aferente emiterii și transmiterii deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii (PL-x 545/07.10.2024);

-Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2024 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 405/02.09.2024);

-Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2024 pentru modificarea art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 376/25.06.2024).