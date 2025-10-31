Nicușor Dan a semnat pensionarea a 22 de magistrați, inclusiv judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Președintele Nicușor Dan a aprobat, vineri, ieșirea la pensie a unui număr de 22 de magistrați din sistemul judiciar, printre care se numără și reprezentanți ai celei mai înalte instanțe din țară, Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Magistrații care se retrag din activitate

Printre magistrații care se retrag din activitate se află Mihail Udroiu și Alexandra Iuliana Rus, ambii judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și colonelul magistrat Gheorghe Prelipcean, procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare. Lista este completată de Daniela Băloi, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și de Adriana-Ligia Drăgan, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, care deține gradul profesional corespunzător Parchetului General.

De asemenea, printre cei care se pensionează se află și Ileana-Mihaela Ancuța, judecătoare la Curtea de Apel București, în prezent detașată la Consiliul Superior al Magistraturii, unde îndeplinea atribuțiile de șef al Serviciului de sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor CSM.

Decrete de pensionare și pentru procurori din țară

Pe lângă aceștia, au fost semnate decrete de pensionare pentru mai mulți judecători și procurori din diverse instanțe din țară, Sibiu, Brașov, Botoșani, Timișoara, Argeș, București, Iași, Constanța, Buftea, Galați, Mediaș, Alba Iulia, Brăila, Ialomița, Vâlcea și Ploiești.

Majoritatea magistraților incluși pe lista de pensionare își vor încheia activitatea începând cu data de 1 noiembrie, însă pentru unii dintre ei retragerea din funcție este programată până la 1 decembrie, conform decretelor semnate de șeful statului.

Prin aceste decizii, Administrația Prezidențială marchează o nouă etapă în sistemul de justiție, având în vedere că printre magistrații care se retrag se află figuri cu experiență îndelungată în instanțele superioare ale României.

