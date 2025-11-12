€ 5.0846
Justiție

Procurorii DNA au descins, miercuri dimineața, la Primăria lui Emil Boc din Cluj Napoca
Data actualizării: 11:33 12 Noi 2025 | Data publicării: 11:27 12 Noi 2025

Procurorii DNA au descins, miercuri dimineața, la Primăria lui Emil Boc din Cluj Napoca
Autor: Crişan Andreescu

Primaria Cluj
 

Procurorii DNA Cluj au descins în această dimineață la sediul Primăriei Cluj-Napoca, vizată fiind Direcția Tehnică.

Potrivit informațiilor obținute de Știri de Cluj din surse apropiate anchetei, biroul Direcției Tehnice din cadrul Primariei Cluj-Napoca a fost sigilat în jurul orei 4:00 dimineața

Conform acelorași surse, sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă. 

Deocamdată, nu există o confirmare oficială din partea Direcției Naționale Anticorupție sau a Primăriei Cluj-Napoca privind desfășurarea acestor percheziții. Nu se cunosc, la acest moment, natura acuzațiilor sau contextul exact al intervenției.

Potrivit unor informații, procurorii verifică documentele pentru proiectul TR 35 care vizează centura metropolitană Cluj. 

„La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA. Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale”, a declarat pentru Știri de Cluj Iulia Perșa, purtător de cuvânt al Primăriei Cluj-Napoca. 

