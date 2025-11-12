Scandal uriaș în Ucraina și corupţie în timp de război: Ancheta care îl zguduie pe Zelenski și cercul său de la Kiev

Update:

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniştrilor justiţiei şi energiei, în urma unui mare scandal de corupţie legat de sectorul energetic, ambii miniştrii demisionând la scurt timp după solicitarea preşedintelui, transmite AFP.

"Ministrul justiţiei şi ministrul energiei nu pot rămâne în posturile lor", a indicat Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare, adăugând că i-a cerut şefei guvernului, Iulia Sviridenko, să se asigure "că aceşti miniştri îşi prezintă demisiile".

Între timp, ministrul energiei, Svitlana Hrinciuk, a anunţat că şi-a înaintat demisia. Dar ea a adăugat că nu se consideră vinovată şi că nu a comis nicio ilegalitate.

După mesajul lui Zelenski, premierul Iulia Sviridenko a declarat că a transmis parlamentului cererea de demitere a celor doi miniştri. Ea a anunţat apoi că ministrul justiţiei, Gherman Galuşcenko, şi-a înaintat la rândul său demisia.

Cei doi "miniştri şi-au prezentat demisia, conform legii", iar înlocuirea lor urmează să fie validată pe parlament, a scris şefa guvernului pe Telegram, conform Agerpres.

Știre inițială:

Ucraina se află în mijlocul unei furtuni politice fără precedent. În această săptămână a ieșit la iveală ceea ce autoritățile anticorupție de la Kiev numesc cel mai grav scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski.

Luni, cele două instituții-cheie din lupta anticorupție, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție al Ucrainei (SAP), au anunțat că au descoperit o presupusă rețea de fraudă din sectorul energetic, în care ar fi fost captate și deturnate în jur de 100 de milioane de dolari. Banii ar proveni din contracte încheiate cu compania nucleară de stat Energoatom, în contextul unei crize energetice provocate de atacurile rusești asupra infrastructurii. Statul a comunicat că s-au cheltuit deja zeci de milioane de euro pentru protejarea sistemului energetic, într-un cadru în care corupția ajunge să amenințe nu doar administraţia, ci şi securitatea naţională.

„Orice acțiune eficientă împotriva corupției este absolut necesară. Inevitabilitatea pedepsei este esențială”, a declarat Zelenski luni seara, în discursul său către naţiune.

Cum a fost declanșată ancheta?

Potrivit declaraţiilor oficiale, grupul investigat de NABU şi SAP a funcționat timp de 15 luni în spatele unei operațiuni denumite „Operațiunea Midas”. Investigaţia include peste 1.000 de ore de interceptări audio şi vizează o presupusă organizație criminală care ar fi impus comisioane de 10–15% asupra contractelor Energoatom. Pentru a rămâne furnizori, companiile subcontractate ar fi fost obligate să plătească mită altfel riscau blocarea plății sau pierderea statutului de partener. Ancheta susţine că s-ar fi realizat o spălare de bani printr-un birou secret din Kiev, aproximativ 100 de milioane de dolari. Cinci dintre cei şapte suspecţi au fost deja reţinuţi.

Cine se află în vizor?

Printre persoanele implicate se numără oficiali de rang înalt: fostul ministru al Energiei şi actual ministru al Justiției, German Galuşcenko, a fost suspendat după ce s-a aflat că ar fi colaborat cu omul de afaceri Timur Mindich, apropiat al lui Zelenski, în operațiuni de spălare de bani. Mindich, considerat capul schemei, ar fi părăsit Ucraina înainte ca autorităţile să efectueze percheziţii la locuinţa sa din Kiev. Alţi suspecţi de pe listă sunt fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov, identificat în convorbiri cu numele de cod „Che Guevara”, acuzat de îmbogățire ilicită, și cei doi foşti directori ai Energoatom, Ihor Mironiuk și Dmitro Basov, sau ai departamentului de securitate al acesteia, unul dintre ei menţionat ca „Tenor”. Toți neagă acuzațiile sau cer probatoriu în instanţă.

Cernișov, care este anchetat și într-un alt dosar de corupție deschis în vară, nu a putut fi contactat de publicațiile internaționale. El a dispărut aproape complet din spațiul public după ce a fost rechemat în țară de la o deplasare oficială pentru a fi audiat.

Dosarele paralele şi implicațiile politice

Ancheta Energoatom nu este singura: instituţiile anticorupţie din Ucraina derulează simultan şi o investigaţie privind achiziţii militare supraevaluate — inclusiv cumpărarea de drone şi sisteme de război electronic la preţuri umflate cu până la 30%. Mindich şi apropiaţii, precum şi un fost ministru al Apărării, sunt vizaţi şi în acest dosar.

Contextul internațional complică și mai mult situaţia: în vară, Zelenski şi parlamentul au încercat să treacă o lege care subordonează NABU şi SAP “procurorului general” numit politic, gest ce a declanșat proteste de stradă și presiuni europene. Ulterior, independența acestor agenții a fost restabilită.

Este Zelenski în joc?

Scandalul survine când Ucraina îşi propune aderarea la Uniunea Europeană şi are nevoie de credibilitate în lupta împotriva corupției. Rețeaua investigată ar fi operat într-o companie strategică cu venituri de miliarde, cu angajamente de protejare a infrastructurii în timp de război. Imaginea externă a lui Zelenski este pusă la încercare, iar opoziţia cere remanieri guvernamentale.

Potrivit NABU, presupusul lider al schemei de mită din sectorul energetic este Timur Mindici, coproprietar al companiei de producție de film Kvartal 95 a președintelui Zelenski.

De la alegerea lui Zelenski în 2019, Mindici și-a extins interesele financiare în mai multe domenii.

În vârstă de 46 de ani, originar din Dnipro, Mindici a fost partener de afaceri cu oligarhul ucrainean Ihor Kolomoiski, cel care a finanțat campania prezidențială de succes a lui Zelenski.

Mindici ar fi fost avertizat din timp și a fugit

Autorităţile continuă audierile, percheziţiile şi confiscările, iar acest dosar ar putea deveni un punct de reper în curăţarea instituţiilor ucrainene. Ancheta nu este doar o chestiune internă. Penalizarea unor figuri-cheie ar transmite un semnal puternic: războiul contra corupției merge înainte, chiar şi în vreme de război.

Potrivit NABU, Mindici ar fi fost avertizat din timp și a fugit în Israel înainte de a fi pus sub acuzare. Agenția investighează acum cine l-ar fi informat, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Corupție la nivel înalt în Ucraina. Ministrul Justiției a fost demis din funcție

