A doua erată de la CCR. Se repetă scandalul din 2012?

CCR revine asupra deciziei inițiale: Va judeca în decembrie majorările de taxe cerute de Guvern. Inițial, Curtea stabilise pronunțarea pentru 4 februarie în cazul legii privind „stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Legea a fost contestată pentru a doua oară de AUR la Curtea Constituțională, iar judecătorii stabiliseră inițial termenul de 4 februarie pentru soluționarea sesizării privind „Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

La scurt timp după acest anunț, CCR a emis o erată, precizând că ședința de judecată va avea loc pe 21 ianuarie.

Ulterior, Guvernul a anunțat că va solicita Curții preschimbarea termenului de 21 ianuarie 2026, având în vedere că legea este esențială pentru adoptarea bugetului pe 2026.

În cele din urmă, spre seară, CCR a decis să fixeze judecarea contestației pe 10 decembrie.

„În 2012, erata a adăugat, iar în 2025, erata ar fi avut rolul să elimine”

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a comparat scandalul actual de la Curtea Constituțională cu cel din 2012, când o erată controversată ar fi modificat o decizie a CCR.

„Nu mai trăisem în direct un scandal în interiorul Curții Constituționale de la celebrul moment al celebrei erate, de la încercarea nereușită a poporului de a-l demite pe domnul Băsescu. Acum, aflai că se introduc paragrafe în motivare, pe ascuns și fără știrea judecătorilor care au o opinie. Aflai, de asemenea, că un judecător al Curții Constituționale face opinie separată și față de cei care au votat pentru, și față de cei care au votat contra. Ce-i cu harababura asta?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Eu am trăit perioada eratei din 2012. Atunci, în 2012, erata care a fost făcută - știm noi de către cine și în ce condiții - a adăugat la decizia Curții Constituționale, modificând pragul alegerilor și făcând astfel încât referendumul să nu fie validat.

Am auzit și eu - nu am de unde să știu - că au fost niște pasaje care au fost adăugate deciziei Curții Constituționale și că ar fi existat, scrie presa, o tentativă de elaborare a unei erate prin care să se extragă acele pasaje adăugate.

Deci, dacă e adevărat, vă rog să observați diferența. În 2012, erata a adăugat, iar în 2025, erata, dacă ar fi fost adoptată, ar fi avut rolul să elimine, să extragă acele pasaje din decizia Curții Constituționale. Dar, în realitate, doar judecătorii știu și dânșii ne pot spune”, a spus Tudorel Toader.





„Nu se vrea a se ști cine și când a adoptat erata"

Întrebat dacă i se pare firească vreuna dintre cele două variante, acesta a răspuns că niciuna dintre variantele privind eratele nu i se pare firească.

„Categoric că nu (n.r. nu i se pare firească niciuna dintre variante). Când eram judecător, cineva, un om bine informat, mi-a dat amănunte, la ce oră și cum a fost adoptată erata, și mi-a zis ceva interesant: Nu se vrea a se ști cine și când a adoptat erata, pentru că s-ar putea uita pe GPS-ul telefonului și vede cine s-a văzut la ora aia ultramatinală pentru erată.

Și eu cred că nu s-a vrut a se afla adevărul. Răspunzând întrebării dumneavoastră, în măsura în care este adevărat, sigur, nu e normal. Este absolut nefiresc”, a spus Tudorel Toader la România TV.