€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri A doua erată de la CCR. Se repetă scandalul din 2012?
Data actualizării: 22:35 20 Noi 2025 | Data publicării: 22:20 20 Noi 2025

A doua erată de la CCR. Se repetă scandalul din 2012?
Autor: Elena Aurel

ccr INQUAM_Photos_Octav_Ganea Curtea Constituțională se confruntă din nou cu un scandal major. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Curtea Constituțională se confruntă din nou cu un scandal major, iar Tudorel Toader readuce în atenție precedentul controversat din 2012.

CCR revine asupra deciziei inițiale: Va judeca în decembrie majorările de taxe cerute de Guvern. Inițial, Curtea stabilise pronunțarea pentru 4 februarie în cazul legii privind „stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Legea a fost contestată pentru a doua oară de AUR la Curtea Constituțională, iar judecătorii stabiliseră inițial termenul de 4 februarie pentru soluționarea sesizării privind „Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

La scurt timp după acest anunț, CCR a emis o erată, precizând că ședința de judecată va avea loc pe 21 ianuarie.

Ulterior, Guvernul a anunțat că va solicita Curții preschimbarea termenului de 21 ianuarie 2026, având în vedere că legea este esențială pentru adoptarea bugetului pe 2026.

În cele din urmă, spre seară, CCR a decis să fixeze judecarea contestației pe 10 decembrie.

VEZI ȘI: UPDATE: Guvernul cere CCR urgentarea termenului de judecare a sesizării asupra legii de redresare bugetară

„În 2012, erata a adăugat, iar în 2025, erata ar fi avut rolul să elimine”

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a comparat scandalul actual de la Curtea Constituțională cu cel din 2012, când o erată controversată ar fi modificat o decizie a CCR. 

„Nu mai trăisem în direct un scandal în interiorul Curții Constituționale de la celebrul moment al celebrei erate, de la încercarea nereușită a poporului de a-l demite pe domnul Băsescu. Acum, aflai că se introduc paragrafe în motivare, pe ascuns și fără știrea judecătorilor care au o opinie. Aflai, de asemenea, că un judecător al Curții Constituționale face opinie separată și față de cei care au votat pentru, și față de cei care au votat contra. Ce-i cu harababura asta?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Eu am trăit perioada eratei din 2012. Atunci, în 2012, erata care a fost făcută - știm noi de către cine și în ce condiții - a adăugat la decizia Curții Constituționale, modificând pragul alegerilor și făcând astfel încât referendumul să nu fie validat.

Am auzit și eu - nu am de unde să știu - că au fost niște pasaje care au fost adăugate deciziei Curții Constituționale și că ar fi existat, scrie presa, o tentativă de elaborare a unei erate prin care să se extragă acele pasaje adăugate.

Deci, dacă e adevărat, vă rog să observați diferența. În 2012, erata a adăugat, iar în 2025, erata, dacă ar fi fost adoptată, ar fi avut rolul să elimine, să extragă acele pasaje din decizia Curții Constituționale. Dar, în realitate, doar judecătorii știu și dânșii ne pot spune”, a spus Tudorel Toader.
 
 

VEZI ȘI: Update: Prima reacție a lui Potra după ce a fost extrădat. Și Nicușor Dan a transmis un mesaj

„Nu se vrea a se ști cine și când a adoptat erata"

Întrebat dacă i se pare firească vreuna dintre cele două variante, acesta a răspuns că niciuna dintre variantele privind eratele nu i se pare firească. 

„Categoric că nu (n.r. nu i se pare firească niciuna dintre variante). Când eram judecător, cineva, un om bine informat, mi-a dat amănunte, la ce oră și cum a fost adoptată erata, și mi-a zis ceva interesant: Nu se vrea a se ști cine și când a adoptat erata, pentru că s-ar putea uita pe GPS-ul telefonului și vede cine s-a văzut la ora aia ultramatinală pentru erată.

Și eu cred că nu s-a vrut a se afla adevărul. Răspunzând întrebării dumneavoastră, în măsura în care este adevărat, sigur, nu e normal. Este absolut nefiresc”, a spus Tudorel Toader la România TV. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Tudorel Toader
erata
curtea constitutionala
cresteri de taxe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Gogoși arăbești pufoase cu iaurt - desertul care cucerește toți copiii
Publicat acum 38 minute
Incendiu puternic la o hală din Argeş: Pompierii acționează cu mai multe autospeciale
Publicat acum 53 minute
Ce i s-a arătat pe cer „celebrului Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu“ / video
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Ce se află azi în unul dintre locurile pe care Băsescu și Boc voiau să-l desființeze. Ciolacu a mers acolo
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Redacția ungară a postului Radio Europa Liberă, închisă la cererea SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat acum 14 ore si 53 minute
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close