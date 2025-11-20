Update: Prima reacție a lui Potra după ce a fost extrădat. Și Nicușor Dan a transmis un mesaj

Update: Primul mesaj transmis de Horațiu Potra după sosire: „Am prins o vreme ploioasă, dar zborul a fost plăcut și fără incidente…”, a declarat el, oferind astfel prima sa reacție oficială după aterizare.

Reacția Președintelui României

Nicușor Dan a transmis un mesaj în urmă cu câteva minute pe Facebook: „Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției. Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”.

Cei trei cetățeni români, Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra, au fost aduși astăzi pe teritoriul României, încătușați, în urma finalizării procedurii de extrădare desfășurate în regim de urgență.

Aceștia au sosit în jurul orei 16.00, pe Aeroportul Otopeni, potrivit News.ro. Poliția Română a transmis că „persoanele vizate urmează să fie duse în centre de arest, pentru punerea în aplicare a mandatelor”. Iubita lui Potra îl aștepta în aeroport.

Extradare realizată în timp record

Potrivit unui comunicat oficial, extrădarea celor trei a fost posibilă datorită demersurilor accelerate ale Ministerului Justiției și colaborării eficiente cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite.

Procedura a fost catalogată drept una dintre cele mai rapide de acest tip, în contextul cooperării judiciare internaționale.

Sprijin diplomatic și operațiune coordonată

Instituțiile române implicate au transmis mulțumiri misiunii diplomatice a României la Abu Dhabi, precum și echipelor din cadrul Poliției Române, care au asigurat preluarea și escortarea în siguranță a persoanelor extrădate.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind dosarele în care cei trei sunt implicați.