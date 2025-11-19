Pensiile magistraților. Noul proiect introduce vârsta de 65 de ani cu o tranziție prelungită/DOCUMENT

Ministerul Muncii a publicat joi seară, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților.
Propunerea menține nivelul pensiei la 70% din ultimul salariu net, similar cu varianta Guvernului Bolojan, respinsă anterior de Curtea Constituțională.
Principala diferență este prelungirea perioadei de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani: În noul proiect, aceasta se întinde pe 15 ani, față de 10 ani cât prevedea forma anterioară. În prezent, pensia de serviciu a magistraților este de 80% din ultimul salariu net.
Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.
Magistrații vor putea ieși în continuare la pensie anticipat, cu o vechime de minimum 35 de ani, însă cei care nu au împlinit încă vârsta de 65 de ani vor fi penalizați cu 2% pentru fiecare an rămas până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public.
Documentul va fi trimis Consiliului Superior al Magistraturii pentru aviz. Într-un comunicat emis joi, Ministerul Muncii a subliniat necesitatea adoptării rapide a noii legislații și și-a exprimat speranța că procedura de avizare va fi derulată cu celeritate.
La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat anterior că Executivul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea prevede un interval de până la 30 de zile.
