Pensiile magistraților. Noul proiect introduce vârsta de 65 de ani cu o tranziție prelungită/DOCUMENT

Propunerea menține nivelul pensiei la 70% din ultimul salariu net, similar cu varianta Guvernului Bolojan, respinsă anterior de Curtea Constituțională.

Tranziție mai lungă către vârsta de pensionare de 65 de ani

Principala diferență este prelungirea perioadei de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani: În noul proiect, aceasta se întinde pe 15 ani, față de 10 ani cât prevedea forma anterioară. În prezent, pensia de serviciu a magistraților este de 80% din ultimul salariu net.

Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

Pensie anticipată cu penalizare pentru vârsta sub 65 de ani

Magistrații vor putea ieși în continuare la pensie anticipat, cu o vechime de minimum 35 de ani, însă cei care nu au împlinit încă vârsta de 65 de ani vor fi penalizați cu 2% pentru fiecare an rămas până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

Documentul va fi trimis Consiliului Superior al Magistraturii pentru aviz. Într-un comunicat emis joi, Ministerul Muncii a subliniat necesitatea adoptării rapide a noii legislații și și-a exprimat speranța că procedura de avizare va fi derulată cu celeritate.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat anterior că Executivul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea prevede un interval de până la 30 de zile.

Documentu îl găsiți AICI.