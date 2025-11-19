€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Pensiile magistraților. Noul proiect introduce vârsta de 65 de ani cu o tranziție prelungită/DOCUMENT
Data publicării: 19:09 19 Noi 2025

Pensiile magistraților. Noul proiect introduce vârsta de 65 de ani cu o tranziție prelungită/DOCUMENT
Autor: Dana Mihai

PENSII DE SERVICIU
 

Ministerul Muncii a publicat joi seară, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților.

Propunerea menține nivelul pensiei la 70% din ultimul salariu net, similar cu varianta Guvernului Bolojan, respinsă anterior de Curtea Constituțională. 

Tranziție mai lungă către vârsta de pensionare de 65 de ani

Principala diferență este prelungirea perioadei de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani: În noul proiect, aceasta se întinde pe 15 ani, față de 10 ani cât prevedea forma anterioară. În prezent, pensia de serviciu a magistraților este de 80% din ultimul salariu net.

Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

Citește și: Pensiile speciale ale magistraților. Ilie Bolojan anunță că proiectul de lege e gata: ”Există o singură modificare substanțială”

Pensie anticipată cu penalizare pentru vârsta sub 65 de ani

Magistrații vor putea ieși în continuare la pensie anticipat, cu o vechime de minimum 35 de ani, însă cei care nu au împlinit încă vârsta de 65 de ani vor fi penalizați cu 2% pentru fiecare an rămas până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

În prezent, pensia de serviciu este de 80% din ultimul salariu brut.

Documentul va fi trimis Consiliului Superior al Magistraturii pentru aviz. Într-un comunicat emis joi, Ministerul Muncii a subliniat necesitatea adoptării rapide a noii legislații și și-a exprimat speranța că procedura de avizare va fi derulată cu celeritate.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat anterior că Executivul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea prevede un interval de până la 30 de zile.

Documentu îl găsiți AICI.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensia de serviciu a magistraților
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că vrea să scoată țara din UE. Ce a spus Karol Nawrocki
Publicat acum 10 minute
Pensiile magistraților. Noul proiect introduce vârsta de 65 de ani cu o tranziție prelungită/DOCUMENT
Publicat acum 17 minute
Pasajul Unirii. Ce se întâmplă cu proiectul care ar putea schimba fața Bucureștiului. Explicația lui Robert Negoiță / video
Publicat acum 29 minute
Ciprian Ciucu, confesiuni sincere despre viața de familie și de primar: „Mi-aș da nota 8 ca tată”
Publicat acum 43 minute
Candidați la Primăria București. Lista finală anunțată de AEP
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat acum 10 ore si 34 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close