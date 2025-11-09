€ 5.0860
Data actualizării: 18:50 09 Noi 2025 | Data publicării: 18:16 09 Noi 2025

Oana Gheorghiu a enervat magistrații după ce le-a spus că iau banii de la gura copiilor flămânzi. Vor sesizarea CCR
Autor: Roxana Neagu

oana gheorghiu
 

Vicepremierul Oana Gheorghiu a creat multă tensiune în rândul magistraților care cer CSM-ului sesizarea CCR.

”Asociația personalului din justiție a transmis Consiliului Superior al Magistraturii și, spre informare, Președintelui și Guvernului României, o sesizare privind declarațiile viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, făcute în cadrul unei emisiuni găzduite de postul TV Digi24, în care garanțiile constituționale ale magistraților au fost catalogate drept „Caritas” și „privilegii”, iar plata drepturilor acestora a fost asociată cu expresii precum „copii flămânzi” sau „spitale fără medicamente”.

Se merge până la sesizarea CCR

Asociația solicită CSM să analizeze aceste afirmații, să constate efectele asupra independenței justiției și să decidă oportunitatea sesizării Curții Constituționale pentru a se pronunța asupra existenței unui conflict între puterea executivă și puterea judecătorească.

Sesizarea, transmisă și către Guvern

Având în vedere caracterul tensionat al declarațiilor și potențialul lor de a afecta echilibrul constituțional dintre executiv și autoritatea judecătorească, Rojust a considerat necesară informarea Președintelui, pentru a-i permite exercitarea rolului constituțional de garant al separației puterilor și de mediator în situațiile de dezechilibru instituțional.

Sesizarea a fost transmisă și Guvernului pentru ca autoritatea să fie informată asupra riscurilor la adresa separației puterilor și a încrederii publice în justiție” arată un comunicat de presă. 

”Ca tu să ai privilegii, cineva e lăsat în urmă”

”Eu le-aș transmite magistraților un mesaj, le-aș spune că-i înțeleg, e foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat, din perspectiva societății, un privilegiu. Ei au fost prinși într-un Caritas care nu putea dura la nesfârșit. România nu-și permite să mai plătească acești bani, nu-și permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum. Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că-și dau sentințe, îi iau de undeva. Și-i pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente. Ca tu să ai privilegii, cineva e lăsat în urmă. Orice privilegiu are cineva, înseamnă, în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi acceptabilă ca să continue să-și ia acești bani” a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un interviu Digi24. 

Președintele Nicușor Dan anunța că e aproape un compromis

”În opinia mea, discuţiile se apropie de un compromis. (...) Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...), O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026”, a spus Nicuşor Dan, vineri, întrebat despre negocierile privind pensiile magistraţilor şi dacă îi va chema pe liderii coaliţiei la discuţii, după motivarea CCR.

Pe de altă parte, referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, preşedintele a transmis că ”trebuie fim optimişti” în privinţa asta.

Termen limită pentru reforma pensiilor magistraților, tot pe asumare

Nicuşor Dan a subliniat că, în opinia sa, reforma privind pensiile magistraţilor poate fi făcută până pe 28 noiembrie, fiind timp ca proiectul să fie asumat de Guvern în faţa Parlamentului, să fie dezbătut într-o procedură rapidă, însă întrebarea este ”dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituţională şi cât va dura acolo”.

În ceea ce priveşte majorarea pragului de pensie la 75% din salariu pentru magistraţi, președintele a afirmat că acest lucru este în discuţie.

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu
magistrati
pensii magistrati
