Data actualizării: 13:38 04 Noi 2025 | Data publicării: 13:38 04 Noi 2025

CEDO decide că interzicerea fumatului în închisori contravine drepturilor omului
Autor: Tiberiu Vasile

CEDO decide că interzicerea fumatului în închisori contravine drepturilor omului Sursa Foto: Freepik | CEDO: Fumatul în închisori, protejat de drepturile omului
 

CEDO a stabilit că interzicerea fumatului în închisori încalcă drepturile fundamentale ale deținuților.

Estonia a încălcat Convenţia europeană privind drepturile omului atunci când le-a interzis deţinuţilor să fumeze, a apreciat marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că dreptul la viaţă privată şi libertatea de a face alegeri se menţin şi în închisoare, transmite AFP.

În opinia CEDO, este de neconceput ca un deţinut să îşi piardă drepturile garantate de Convenţie pur şi simplu ca urmare a statutului său de persoană încarcerată după o condamnare.

Într-un context de autonomie personală deja restrânsă, libertatea deţinuţilor de a face alegeri pe anumite subiecte, cum este fumatul, este cu atât mai valoroasă pentru ei, subliniază CEDO.

Curtea le reproşează autorităţilor că  au impus o interdicţie totală asupra fumatului în închisori

Curtea le reproşează autorităţilor estone că în 2017 au impus o interdicţie totală asupra fumatului în închisori fără a evalua importanţa şi impactul său în privinţa autonomiei personale a deţinuţilor fumători şi fără a furniza argumente pertinente şi suficiente, depăşind astfel marja de apreciere de care ele dispun.

CEDO a estimat aşadar, cu patru voturi 'pentru' şi trei 'împotrivă', că a fost încălcat articolul 8 al Convenţiei europene privind drepturile omului, referitor la dreptul la respectarea vieţii private şi familiale. De asemenea, Curtea a dat dreptate celor trei deţinuţi care au sesizat-o reclamând această interdicţie şi simptome legate de sevraj (tulburări de somn, depresie, anxietate).

În plus, Estonia va trebui să le achite celor trei reclamanţi câte 1.500 de euro reprezentând cheltuieli de judecată, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Prima țară din lume care interzice fumatul pe generații. Cei născuți după 2007 au interzis

cedo
fumat
detinuti
inchisoare
drepturile omului
