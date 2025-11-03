€ 5.0861
Data actualizării: 16:51 03 Noi 2025 | Data publicării: 16:09 03 Noi 2025

Decizie în cazul Amaliei Bellantoni și soțului ei. Ce se întâmplă cu fosta candidată SOS România
Autor: Ioan-Radu Gava

amalia bellantoni Foto: Facebook Amalia Bellantoni
 

Amalia Bellantoni, fost candidat SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu.

Amalia Bellantoni, fost candidat SOS România la CJ Călărași, a fost plasată luni în arest la domiciliu, în vreme ce soțul ei, Domenico, a fost arestat prevenitv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini în Sectorul 2 al Capitalei.

„Față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu“, a informat, luni, Poliția Capitalei.

Cei doi au fost reținuți duminică, după ce poolițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată. Măsura a fost luată după ce Dominico Bellantoni și un alt bărbat au lovit pe doi soți, vecinii familiei Bellantoni.

La data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile. Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au luat legătura cu persoana apelantă și au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, la data menționată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.

În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, Domenico Bellantoni, soțul Amaliei Bellantoni, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior Amaliei Bellantoni, în vârstă de 43 de ani, aceasta însușindu-și bunurile respective.

