Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video

Update: Amalia Bellantoni și soțul ei, Dominico, își vor petrece această noapte în arest. Cei doi vor fi duși în fața procurorilor cu propunere de arestare pentru 30 de zile, mâine.

Update: Au apărut primele imagini de la reținerea Amabliei Bellantoni.

Poliția Română a pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe, scrie marinbadea.ro.

La data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile. Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au luat legătura cu persoana apelantă și au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Totodată, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, acestea acceptând luarea unei astfel de măsuri.

De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, la data menționată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.

În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, Domenico Bellantoni, soțul Amaliei Bellantoni, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior Amaliei Bellantoni, în vârstă de 43 de ani, aceasta însușindu-și bunurile respective.

Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București, la domiciliul acestora.

Cei doi soți Bellantoni, Amalia și Domenico, au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, fiind ridicate totodată mai multe bunuri de interes în cauză.

În baza probatoriului administrat, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală.

În prezent, activitățile sunt în derulare, în vederea identificării și depistării celui de-al doilea bărbat bănuit de comiterea faptelor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

Update:

Se pare că persoanele (doi soți) care ar fi fost lovite au scos telefoanele să filmeze, însă Dominico Bellantoni le-a luat și le-a dat soției sale, Amalia, care a refuzat să le înapoieze.

Cei doi au fost reținuți de poliție, iar autoritățile caută în continuare un al treilea suspect, care de asemenea i-ar fi lovit pe cei doi soți.

Știrea inițială:

Potrivit primelor informații furnizate de România TV, cei doi ar fi agresat niște vecini, motiv pentru care a fost solicitată intervenție echipajelor de Poliție.

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți de poliție în vederea efectuării anchetei și identificării circumstanțelor în care a avut loc conflictul.

Știre în curs de actualizare...