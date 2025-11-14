Cazul fetiței de doi ani decedată la dentist: Colegiul Medicilor Stomatologi a început o anchetă disciplinară

Biroul executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi din Bucureşti a decis, vineri, demararea unei anchete disciplinare cu privire la cazul fetiţei care a murit într-o clinică stomatologică din Capitală.

"Colegiul Medicilor Stomatologi din Bucureşti s-a autosesizat în cazul intervenţiei medicale care a dus la decesul unui pacient în vârstă de 2 ani. În urma şedinţei Biroului executiv de astăzi, va fi demarată cercetarea disciplinară. La finalizarea procedurii derulate de Comisia de Disciplină, rezultatele vor fi comunicate public", afirmă reprezentanţii colegiului.

Totodată, ei susţin că vor continua să ofere întregul suport anchetei judiciare în curs.

Procurorii susţin că autopsia arată faptul că fetiţa de 2 ani avea o patologie cronică preexistentă complexă

Joi, o fetiţă de 2 ani a murit în urma unui stop cardio-respirator într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.

Procurorii susţin că autopsia arată faptul că fetiţa de 2 ani avea o patologie cronică preexistentă complexă.

"Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală 'Mina Minovici', decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă", a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist