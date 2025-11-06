Fănel Bogos, reținut de DNA. A apelat inclusiv la Ilie Bolojan, chiar în Guvern! Stenograme incendiare: Am stat deoparte și am râs

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus, pe 5 și 6 noiembrie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor persoane implicate într-un dosar complex de corupție, trafic de influență și șantaj în domeniul avicol. Printre ei, se află și afaceristul vasluian Fănel Bogos, care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan în încercările sale de a înlocui conducerea D.S.V.S.A. Vaslui.

Conform unui comunicat DNA, inculpații vizați sunt:

B.F., asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influență în formă continuată (3 acte materiale);

A.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj;

I.L.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj și

C.R.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență

Încercările afaceristului Fănel Bogos de a-și folosi influența

Inculpatul Fănel Bogos administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde procurorii susțin că s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, favorizând apariția unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări. În septembrie 2024, la una dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, iar Bogos ar fi depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor, estimând că i se cuvin aproximativ 13 milioane de lei. Dosarul a fost respins de autoritatea județeană, care a dispus și monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a celor circa 230.000 de păsări afectate.

Nemulțumit de refuz, afaceristul ar fi inițiat, în perioada martie-august 2025, o serie de acțiuni pentru schimbarea directorului D.S.V.S.A. Vaslui, folosindu-se de rețele de influență și de mai multe persoane intermediare, promițând și remitând mai multe sume de bani:

200.000 lei către P.U.S., pentru a influența conducerea A.N.S.V.S.A. în favoarea societății sale;

300.000 euro către I.L.M. și C.R.M., pentru intervenții similare;

250.000 euro către A.M., care pretindea că are influență asupra unor lideri politici și funcționari de rang înalt;

100.000 euro către M.V.O., disimulați prin angajări fictive.

Scopul tuturor acestor demersuri ar fi fost obținerea aprobării dosarelor de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3 milioane euro și înlocuirea conducerii D.S.V.S.A. cu persoane dispuse să-i favorizeze afacerea.

Cum a ajuns Bogos să discute cu premierul Bolojan. Răspunsul Guvernului

Afaceristul vasluian a ajuns până în punctul de a avea o discuție cu premierul Ilie Bolojan, lucru confirmat chiar de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Întâlnirea a avut loc pe 23 septembrie 2025, la Palatul Victoria, la care a participat și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este cel care l-ar fi ajutat pe Bogos să ajungă în audiență la premier.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun efect asupra situației lui Bogos, premierul nefăcând nicio apreciere cu privire la solicitările acestuia: „Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa”.

„Marți m-a chemat Bolojan la el. Din partea unui domn Barbu, care este vicepreședinte la PNL! Eu fac pariu cu dvs că-l văd sigur!”, spunea Fănel Bogos, referindu-se la întâlnirea cu Bolojan, conform stenogramelor din dosar, citate de Digi24.

Bogos ar fi dat nu mai puțin de 1,5 milioane de euro celui care i-ar fi intermediat întâlnirea cu Bolojan, potrivit unui inculpat din dosar: „Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. Degeaba, a mai dat un milion jumate de euro ca să-l pună-n față-n față cu Bolojan. Ar fi spus că are prea multe bube-n cap!”, se arată în stenograme, potrivit sursei menționate anterior.

Ancheta este încă în desfășurare și vizează mai multe persoane. Direcția Națională Anticorupție precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile prevăzute de lege pe tot parcursul urmăririi penale.