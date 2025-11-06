€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:17 06 Noi 2025 | Data publicării: 14:19 06 Noi 2025

Fănel Bogos, reținut de DNA. A apelat inclusiv la Ilie Bolojan, chiar în Guvern! Stenograme incendiare: Am stat deoparte și am râs
Autor: Iulia Horovei

dna ancheta Anchetă DNA. Sursa foto: Agerpres
 

Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost reținut de DNA pentru 24 de ore, alături de alte persoane, după ce ar fi încercat să-și folosească influența pentru a-și favoriza afacerile, ajungând chiar să fie primit în audiență de premierul Ilie Bolojan.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus, pe 5 și 6 noiembrie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor persoane implicate într-un dosar complex de corupție, trafic de influență și șantaj în domeniul avicol. Printre ei, se află și afaceristul vasluian Fănel Bogos, care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan în încercările sale de a înlocui conducerea D.S.V.S.A. Vaslui.

Conform unui comunicat DNA, inculpații vizați sunt:

  • B.F., asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influență în formă continuată (3 acte materiale);
  • A.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj;
  • I.L.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj și
  • C.R.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență

Încercările afaceristului Fănel Bogos de a-și folosi influența

Inculpatul Fănel Bogos administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde procurorii susțin că s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, favorizând apariția unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări. În septembrie 2024, la una dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, iar Bogos ar fi depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor, estimând că i se cuvin aproximativ 13 milioane de lei. Dosarul a fost respins de autoritatea județeană, care a dispus și monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a celor circa 230.000 de păsări afectate.

Nemulțumit de refuz, afaceristul ar fi inițiat, în perioada martie-august 2025, o serie de acțiuni pentru schimbarea directorului D.S.V.S.A. Vaslui, folosindu-se de rețele de influență și de mai multe persoane intermediare, promițând și remitând mai multe sume de bani:

  • 200.000 lei către P.U.S., pentru a influența conducerea A.N.S.V.S.A. în favoarea societății sale;
  • 300.000 euro către I.L.M. și C.R.M., pentru intervenții similare;
  • 250.000 euro către A.M., care pretindea că are influență asupra unor lideri politici și funcționari de rang înalt;
  • 100.000 euro către M.V.O., disimulați prin angajări fictive.

Scopul tuturor acestor demersuri ar fi fost obținerea aprobării dosarelor de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3 milioane euro și înlocuirea conducerii D.S.V.S.A. cu persoane dispuse să-i favorizeze afacerea.

Cum a ajuns Bogos să discute cu premierul Bolojan. Răspunsul Guvernului

Afaceristul vasluian a ajuns până în punctul de a avea o discuție cu premierul Ilie Bolojan, lucru confirmat chiar de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Întâlnirea a avut loc pe 23 septembrie 2025, la Palatul Victoria, la care a participat și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este cel care l-ar fi ajutat pe Bogos să ajungă în audiență la premier.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun efect asupra situației lui Bogos, premierul nefăcând nicio apreciere cu privire la solicitările acestuia: „Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa”.

„Marți m-a chemat Bolojan la el. Din partea unui domn Barbu, care este vicepreședinte la PNL! Eu fac pariu cu dvs că-l văd sigur!”, spunea Fănel Bogos, referindu-se la întâlnirea cu Bolojan, conform stenogramelor din dosar, citate de Digi24.

Bogos ar fi dat nu mai puțin de 1,5 milioane de euro celui care i-ar fi intermediat întâlnirea cu Bolojan, potrivit unui inculpat din dosar: Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. Degeaba, a mai dat un milion jumate de euro ca să-l pună-n față-n față cu Bolojan. Ar fi spus că are prea multe bube-n cap!, se arată în stenograme, potrivit sursei menționate anterior.

Ancheta este încă în desfășurare și vizează mai multe persoane. Direcția Națională Anticorupție precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile prevăzute de lege pe tot parcursul urmăririi penale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
guvern
dosar
dna
fanel bogos
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Autostrada Comarnic- Brașov atrage investitori din Turcia, Italia, chiar și SUA. ”Este viitorul în România” spune ministrul Șerban
Publicat acum 6 minute
Ce se ascunde în spatele retragerii trupelor americane. Ben Oni Ardelean avertizează: E un mesaj dureros
Publicat acum 7 minute
Tensiuni în Guvern: România pierde 2,4 miliarde de euro pentru că ”nu există înțelegere” la Finanțe!
Publicat acum 13 minute
Un bărbat dispărut acum 5 ani, găsit mort într-un dulap dintr-un garaj
Publicat acum 14 minute
Dani Mocanu, condamnat la închisoare cu executare. Sentința e definitivă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close