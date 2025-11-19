Rețea de proxenetism, vizată de DIICOT și Poliție. Peste 200 de percheziții în toată țara

În cadrul unei operațiuni desfășurate la nivel național, DIICOT și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei, efectuează peste 50 de acțiuni operative, punând în executare 216 percheziții domiciliare și peste 250 de mandate de aducere.

Rețea de proxenetism, vizată de anchetă

Operațiunea, parte a proiectului „Ziua Z” început în 2018, vizează destructurarea unor grupuri specializate în trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică, precum și identificarea bunurilor susceptibile de confiscare.

La Iași, procurorii DIICOT au dispus reținerea a 19 persoane și plasarea altor două sub control judiciar, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. O altă acțiune, desfășurată în cooperare cu autoritățile italiene și coordonată prin EUROJUST și EUROPOL, a vizat o grupare formată din peste 30 de cetățeni români care exploatau sexual victime în Italia. Perchezițiile efectuate în România și Italia au dus la confiscarea de autoturisme de lux, sume mari de bani în mai multe valute, arme neletale, muniție, dispozitive electronice și documente relevante.

Sursa foto: DIICOT

Ancheta a relevat existența unei structuri piramidale cu trei niveluri: liderii care gestionau banii și logistica, membri care recrutau și controlau victimele, și intermediari care disimulau proveniența sumelor obținute, totalizând aproximativ 1,7 milioane de euro. Peste 30 de victime au fost identificate, unele dintre acestea aflate încă sub controlul grupării până la data intervenției.

Sursa foto: DIICOT

La Bacău, au fost puse în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară în două dosare penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău. În intervalul 2021-2023, opt făptuitori au procurat, deținut și distribuit, prin utilizarea unor conturi create pe rețele de socializare, materiale pornografice cu minori.

Redăm integral precizările DIICOT:

„Astăzi, în cadrul unei ample operațiuni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică.

În cadrul operațiunii coordonate, realizată la nivel național, sunt puse în executare 216 mandate de percheziție domiciliară și peste 250 mandate de aducere.

Această inițiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică „ Ziua Z”, continuă angajamentul ferm al instituției noastre în prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate. Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, vizează obținerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, și identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

La datele de 18 și 19 noiembrie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 19 inculpați și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Ieri, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcția Regională Antimafia, au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriile României și Italiei.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, o grupare de criminalitate organizată, cu o structură ierarhică de tip piramidal, constituită din peste 30 de cetățeni români (membri a patru familii) a acționat preponderent pe teritoriul Italiei, în scopul obținerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală „la stradă” a mai multor persoane vătămate. Cercetările au arătat că primul nivel al grupului infracțional a fost format din membrii ”în vârstă”, care dețin autoritatea în cadrul fiecărei familii implicate. Aceștia au constituit factorul decizional al rețelei, având rolul de a coordona atât operațiunile financiare, cât și aspectele logistice, din poziția de lideri, gestionând sumele de bani provenite din exploatarea victimelor. Pentru a ascunde originea ilicită a acestora, sumele trimise din Italia au fost transformate în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur și alte active costisitoare, menite să ofere o aparență de prosperitate legală.

În paralel, liderii au exercitat un control strict asupra activităților infracționale desfășurate de ceilalți membri , supervizând transportul victimelor din România în Italia, cât și metodele de exploatare a acestora. Al doilea palier, de execuție (constituit din rude de grad I ale liderilor), a avut rolul de a identifica și racola victime și ulterior de a le controla activitatea desfășurată în zonele cunoscute pentru prostituția stradală, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina. Membrii situați pe acest palier au controlat colectiv porțiunile de stradă, acționând împreună, indiferent de familia de proveniență. Folosind metoda lover boy, prezentându-se drept parteneri de încredere sau protectori și profitând de vulnerabilitățile de ordin socio-familial și financiar ale victimelor, le-au creat acestora o dependență emoțională profundă. Pentru a le atrage, membrii grupării au afișat un stil de viață opulent și le-au convins să contribuie financiar la bunăstarea comună, determinându-le să accepte prostituția ca pe un sacrificiu necesar.

Al treilea palier, a fost constituit din intermediari, care au recepționat sumele de bani obținute din exploatarea sexuală a victimelor, având rolul de a disimula proveniența sumelor de bani obținute ilicit din exploatarea sexuală a tinerelor. Actele de urmărire penală au relevat că, până în prezent, inculpații au obținut din activitatea infracțională aproximativ 1,7 milioane euro.

Din investigațiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST și cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată a recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de persoane vătămate, o parte dintre acestea fiind sub controlul inculpaților până la data de 18.11.2025. În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor 2 state au fost descoperite și ridicate 8 autoturisme de lux, sume de bani în lei, euro, USD, lire sterline și coroane norvegiene, carduri bancare, 3 pistoale neletale supuse autorizării și deținute ilegal, peste 100 de cartușe, unități de stocare a datelor, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a celor 19 inculpați reținuți. Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

La acțiunea din România au participat și polițiști ai Departamentului de Investigații Criminale din Roma (Squadra Mobile Roma și Servizio Centrale Operativo). Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Iași, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași. Ancheta a fost sprijinită de rețeaua @ON, finanțată de Comisia UE și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafie (DIA).

Astăzi, 19 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Bacău, în două dosare penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. Din probatoriul administrat în cele două cauze a reieșit faptul că, în intervalul 2021 – 2023, opt făptuitori au procurat, deținut și distribuit, prin utilizarea unor conturi create pe rețele de socializare, materiale pornografice cu minori.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău. Acțiunile sunt realizate cu sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și al Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul de presă DIICOT.