Dosarul lui Mario Iorgulescu: Decizia ÎCCJ, după ce procurorii au cerut rejudecarea cazului

Procurorii din dosarul lui Mario Iorgulescu au cerut rejudecarea cazului și au formulat un recurs în casație contra deciziei luate de Curtea de Apel București, iar Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis solicitarea. Instanța Supremă a stabilit termenul de judecată pentru data 9 februarie 2026. A fost citat și Mario Iorgulescu, așa că el va trebui să fie prezent în sala de judecată.

"În temeiul art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererea de recurs în casație formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția I penală, în dosarul nr. 1549/2/2025 (917/2025). Trimite cauza în vederea judecării recursului în casație, Completului nr. 6. Fixează termen de judecată, în ședință publică, la data de 19 februarie 2026, cu citarea intimatului inculpat. Definitivă", a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Deși a fost citat, cel mai probabil Mario Iorgulescu nu va fi prezent în februarie

Deși în decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este menționat faptul că și inculpatul, adică Mario Iorgulescu, a fost citat, sunt foarte slabe șanse ca acesta să vină la ședința din 9 februarie. Asta pentru că Mario Iorgulescu a fugit în străinătate la scurt timp după ce a provocat fatalul accident din 2009 în urma căruia a murit Dani Vicol.

De atunci, potrivit avocatului său, Mario Iorgulescu a părăsit țara și s-ar afla într-o clinică privată din Italia.

Reamintim că anterior Mario Iorgulescu a reușit să obțină anularea unei condamnări mai vechi. Inițial, el primise 13 ani și 8 luni de detenție pentru omor, dar Înalta Curte de Casație și Justiție i-a desființat pedeapsa, menținând doar infracțiunea de ucidere din culpă. În urma rejudecării și a prescrierii a două fapte, pedeapsa finală a ajuns la 8 ani. Până acum el nu a făcut nicio zi de închisoare.