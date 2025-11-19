€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Stiri Cine este judecătoarea Adina Elvira Ghiță: A câștigat competiția pentru Tribunalul ONU
Data actualizării: 08:50 19 Noi 2025 | Data publicării: 08:38 19 Noi 2025

Cine este judecătoarea Adina Elvira Ghiță: A câștigat competiția pentru Tribunalul ONU
Autor: Tiberiu Vasile

Cine este Adina E. Ghiță, noua judecătoare la Tribunalul ONU Foto: Unsplash
 

România obține un nou succes diplomatic la New York: judecătoarea Adina Elvira Ghiță a câștigat competiția internațională pentru un loc în Tribunalul ONU pentru Dispute, primind 109 voturi în Adunarea Generală.

România a câştigat competiţia internaţională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), fiind vorba despre Adina Elvira Ghiţă, care va prelua funcţia pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026.

România a câştigat, cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU, competiţia internaţională pentru ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), în urma unui proces riguros desfăşurat în două etape - una tehnică, urmată de mai multe runde de vot. Câştigătoarea este judecătoarea Adina Elvira Ghiţă, profesionistă cu peste 17 ani de experienţă, care va prelua funcţia pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026, arată MAE într-un comunicat.

Victoria, rezultat al campaniei coordonate de MAE şi al evaluărilor realizate de Consiliul de Justiţie Internă al ONU, confirmă reputaţia României în sistemul onusian şi continuă seria succeselor diplomatice după alegerile judecătorilor români la CIJ şi CPI, precizează MAE.

"România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influenţa noastră"

"România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influenţa noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidaţii au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justiţie Internă al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira Ghiţă şi a diplomaţiei române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliaţi şi să deschidem uşi, aşa cum ei şi România merită", declară ministrul Oana Ţoiu.

"Procedura de numire a unui judecător în unul din cele două tribunale ONU - UNDT şi UNAT - este extrem de riguroasă şi complexă. Pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu mecanismele de vot în Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite este greu de înţeles efortul extraordinar pe care un astfel de rezultat se bazează, efort de echipă, de o intensitate deosebită în perioada premergătoare votului. Sunt deplin recunoscătoare pentru colaborarea excelentă şi sprijinul deosebit de care am beneficiat şi sper să aduc, prin activitatea mea, o contribuţie onorantă ţării mele", a spus Adina Elvira Ghiţă, potrivit comunicatului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Un milion de oameni din Gaza au primit hrană după armistițiu, anunță ONU
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adina elvira ghita
tribunal
onu
oana toiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Rețea de proxenetism, vizată de DIICOT și Poliție. Peste 200 de percheziții în toată țara
Publicat acum 29 minute
S-a depus strat de zăpadă în România - 19 noiembrie 2025. A nins în zonele joase din Moldova și Transilvania
Publicat acum 42 minute
Incendiu la Spitalul de Urgență Caransebeș: Zeci de oameni evacuați preventiv
Publicat acum 53 minute
Ziua internațională a bărbaților - 19 noiembrie
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 32 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 16 ore si 27 minute
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat acum 23 ore si 23 minute
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close