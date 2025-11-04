€ 5.0865
Data publicării: 15:57 04 Noi 2025

Un milion de oameni din Gaza au primit hrană după armistițiu, anunță ONU
Autor: Tiberiu Vasile

Evacuare medicală din Israel: România intervine la solicitarea UE pentru pacienți palestinieni (VIDEO) FOTO: Freepik | România ajută la solicitarea UE pacienți palestinieni
 

Potrivit ONU, un milion de locuitori din Fâșia Gaza au primit ajutoare alimentare în urma încetării focului, în cadrul unei operațiuni umanitare de amploare menite să prevină o criză alimentară severă.

Aproximativ un milion de persoane au primit ajutoare alimentare din partea Programului Alimentar Mondial (PAM) de la începerea armistiţiului în Fâşia Gaza, a anunţat marţi o reprezentantă a acestei agenţii a ONU, reiterând apelul pentru redeschiderea tuturor punctelor de trecere a frontierei către acest teritoriu, relatează AFP.

"La trei săptămâni şi jumătate de la începerea armistiţiului în Gaza, am distribuit colete alimentare la aproximativ un milion de persoane din Fâşia Gaza", a declarat purtătoarea de cuvânt a PAM, Abeer Etefa, în faţa jurnaliştilor la Geneva.

PAM îşi propune să ajungă în total la 1,6 milioane de persoane

"Cu toate acestea, pentru a ne extinde operaţiunile la nivelul necesar şi în conformitate cu angajamentele noastre, avem nevoie de un acces mai bun, în special la mai multe puncte de trecere a frontierei şi la drumurile principale din Gaza", a subliniat ea, menţionând că PAM îşi propune să ajungă în total la 1,6 milioane de persoane.

"Dispunem în prezent doar de două puncte de trecere a frontierei operaţionale", a adăugat Etefa, cerând deschiderea punctelor de trecere a frontierei către nordul teritoriului "pentru a stabiliza pieţele şi pentru a satisface nevoile populaţiei".

Ea a subliniat că, deşi "consumul de alimente a crescut uşor datorită ajutorului umanitar şi trecerii camioanelor comerciale", acesta "rămâne mult sub nivelurile de dinainte de conflict".

În plus, alimentele nu sunt foarte variate în această etapă: "Gospodăriile consumă în principal cereale şi leguminoase. Carnea, ouăle, legumele şi fructele sunt consumate foarte rar".

200.000 de persoane din Gaza primesc acum transferuri de bani şi bonuri 

Programul Alimentar Mondial dispune în prezent de 44 de puncte operaţionale de distribuţie a alimentelor în Gaza, dintr-un obiectiv de 145, a mai precizat aceasta, adăugând că, până în prezent, circa 700.000 de persoane primesc zilnic pâine proaspătă, furnizată de 17 brutării industriale sponsorizate de PAM - nouă în sudul şi centrul Gazei şi opt în nord.

Totodată, PAM a afirmat că 200.000 de persoane din Gaza primesc acum transferuri de bani şi bonuri care le permit să achiziţioneze alimente şi bunuri esenţiale pe pieţele locale.

Israelul a întrerupt în mod repetat livrarea de ajutoare către Fâşia Gaza în timpul războiului, agravând condiţiile umanitare deja dezastruoase. Înainte de armistiţiu, ONU denunţase o situaţie de foamete în anumite părţi ale acestui teritoriu palestinian, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Cadavrele a trei ostatici morți în Gaza au fost returnate Israelului

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gaza
fasia gaza
armistitiu
acord de pace
criza
israel
