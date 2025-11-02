€ 5.0851
Data publicării: 23:10 02 Noi 2025

Cadavrele a trei ostatici morți în Gaza au fost returnate Israelului
Autor: Ioan-Radu Gava

gest-netanyahu-dr-herman-berkovits_04678100 Foto: Agerpres
 

Biroul premierului Israelului anunţă că a primit cadavrele a trei ostatici din Gaza.

Israelul a primit din partea Crucii Roşii Internaţionale rămăşiţele a trei ostatici răpiţi de Hamas pe 7 octombrie 2023 şi duşi în Fâşia Gaza, a anunţat duminică, într-un comunicat, biroul premierului Benjamin Netanyahu, informează EFE și Agerpres.

Sicriele ostaticilor, predate armatei israeliene şi Shin Bet, serviciul de securitate internă, "vor fi transferate în Israel, unde vor fi primite în timpul unei ceremonii militare", după care vor fi transportate la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru a fi identificate, precizează comunicatul.

Deşi Hamas nu anunţă în avans identitatea cadavrelor ostaticilor eliberaţi, duminică a publicat imagini cu o geantă albă pe care era înregistrat numele Asaf Hamami, precum şi permisul său de conducere, atunci când a anunţat predarea a trei cadavre, potrivit EFE.

Hamami deţinea cel mai înalt grad, colonel în Brigada Sud a Diviziei Gaza a armatei, printre soldaţii ucişi de Hamas pe 7 octombrie 2023, ziua în care militanţii din Fâşia Gaza au ucis aproape 1.200 de persoane şi au luat ostatici alţi 251.

Brigăzile Al Qassam, aripa armată a Hamas, anunţaseră anterior că vor preda duminică seara trei cadavre descoperite în sudul Fâşiei Gaza.

Până duminică, Hamas şi miliţiile din Gaza încă deţineau în enclavă cadavrele a 11 ostatici. Dacă institutul criminalistic israelian confirmă că cele trei cadavre returnate sunt ale unor ostatici, mai rămân de returnat opt.

De la începutul armistiţiului, pe 10 octombrie, Hamas a eliberat 20 de ostatici supravieţuitori şi a început să returneze cadavrele celor ucişi.

Vineri, gruparea islamistă a predat Crucii Roşii trei cadavre, care, odată identificate în Israel, s-au dovedit că nu erau ale unor ostatici. Acest lucru, însă, nu a avut repercusiuni, deoarece Hamas declarase anterior că nu cunoştea în mod cert identitatea cadavrelor pe care le preda. Israelul a returnat cele trei cadavre în Gaza la scurt timp după aceea. 

