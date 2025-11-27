Nou tip de escrocherie! Angajaţi ai unor firme din Alba, păcăliţi să trimită bani unor necunoscuţi ce au pretins că le sunt şefi

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a făcut clarificări cu privire la cele întâmplate.

"Patru angajaţi ai unor societăţi comerciale din Alba Iulia ar fi fost contactaţi de către persoane necunoscute, sub pretextul că sunt superiori ai acestora, moment în care ar fi convins angajaţii să depună diferite sume de bani, în valoare totală de 18.450 de lei, prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări", a precizat IPJ Alba.

IPJ Alba face cercetări pentru înșelăciune

Poliţia Municipiului Alba Iulia efectuează cercetări pentru înşelăciune, cu scopul stabilirii cu exactitate a situaţiilor de fapt şi luării măsurilor legale ce se impun.

IPJ Alba le aminteşte cetăţenilor să nu dea curs solicitărilor recepţionate telefonic de la persoane necunoscute privind transferul unor sume de bani.

"Nu cedaţi presiunii de transfer de bani"

De asemenea, în cazul ca cele înregistrate joi, atunci când primesc un apel telefonic care pare suspect, cetățenii sunt îndrumați să contacteze departamentele superioare prin intermediul canalelor pe care le folosesc de obicei.

"Nu cedaţi presiunii de transfer de bani - promotorii fraudelor pot folosi tactici agresive pentru a vă determina să acţionaţi rapid! Solicitaţi întotdeauna informaţii scrise, cum ar fi prospectele de investiţii, detaliile companiei sau orice alt document relevant", a evidențiat IPJ Alba.

