Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri UNBR avertizează că atacurile la adresa Înaltei Curți pun în pericol societatea
Data publicării: 13:05 11 Noi 2025

UNBR avertizează că atacurile la adresa Înaltei Curți pun în pericol societatea
Autor: Dana Mihai

dosare-anulare-barbuceanu_80860200 Foto: Agerpres
 

Uniunea Națională a Barourilor din România avertizează că presiunea mediatică excesivă și tendințele de a apela la forme de „justiție populară” reprezintă un risc pentru societatea românească.

"Reacțiile din spațiul public asupra deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție încalcă independența justiției.

Critica argumentată juridic este legitimă. Dar linșajul mediatic și apelul la „justiția populară” sunt periculoase pentru noi toți.

UNBR reafirmă că respectul pentru lege și pentru procedură nu este un gest formal, ci o condiție a libertății: fără ele, societatea cade pradă arbitrarului, iar justiția se transformă într-un instrument al pasiunilor de moment.

Denigrarea publică repetată a actului de justiție nu doar că subminează o instituție, ci generează efecte de anvergură și pe termen lung: erodarea prezumției de nevinovăție, încurajarea reprizelor de răzbunare extra-legale, influențe politice sau economice care exploatează vidul de încredere, o reducere dramatică a capacității sistemului de a aplica legea în mod previzibil și lista poate continua.

Atunci când încrederea publică în justiție se destramă, consecințele vor fi resimțite de toți: justiția își pierde autoritatea, cetățenii devin vulnerabili în fața abuzurilor, iar legea încetează să mai fie un sprijin sigur, transformându-se într-un teren al arbitrariului.

Într-un asemenea scenariu, recuperarea controlului instituțional și moral asupra actului de justiție este mult mai dificilă decât corectarea unei hotărâri judecătorești - pentru că distrugerea încrederii se propagă dincolo de proceduri și instanțe, în fibrele societății.

Avocații au datoria de a readuce dezbaterea în spațiul rațiunii. Nu pentru a apăra decizii anume, ci pentru a apăra ordinea juridică de tentația unor manipulări populiste.

UNBR face apel la toate instituțiile sistemului judiciar, la mass-media și la societatea civilă pentru a demara, imediat, un dialog public structurat și mecanisme de consolidare a încrederii. Doar astfel putem preveni scenariul unei jurisprudențe erodate de presiuni și putem reconstrui un sistem care să ofere certitudine, protecție și echitate.

Este datoria tuturor profesiilor juridice să refuze participarea la întreținerea climatului de ostilitate și să reamintească publicului sensul adevărat al dreptului: acela de a proteja, nu de a răzbuna. Acest efort comun trebuie să capete forma unui Pact pentru Justiție - un angajament lucid și colectiv de a apăra independența, transparența și responsabilitatea actului de justiție, dincolo de conjuncturi și interese de moment.

Justiția nu mai are nevoie de aplauze sau de huiduieli, ci de luciditate!", a scris UNBR.ro.

unbr
