Fost senator, reținut de DNA după ce a promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Ionuț Moșteanu

Fostul senator Marius Isăilă Ovidiu, care a ispășit deja o pedeapsă pentru corupție, a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore, fiind pus sub acuzare pentru cumpărare de influență într-un dosar ce vizează contracte ale C.N. ROMTEHNICA S.A. El a încercat să ofere, printr-o persoană intermediară, suma de 1 milion de euro ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, cu scopul de a influența încheierea unor contracte între societatea de stat și o firmă privată.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență”, se arată într-un comunicat DNA.

Șpagă de 1 milion de euro, promisă ministrului Apărării de fostul senator

„În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție. Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”.

Astfel, în noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit Agerpres.

Propus pentru arestare preventivă

Fostul senator va fi prezentat Tribunalului București, vineri, 7 noiembrie, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, se mai arată în comunicatul Direcției Naționale Anticorupție.