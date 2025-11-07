€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:51 07 Noi 2025 | Data publicării: 15:27 07 Noi 2025

Fost senator, reținut de DNA după ce a promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Ionuț Moșteanu
Autor: Iulia Horovei

mosteanu_02012500 Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu FOTO: Agerpres
 

Un fost senator, care a ispășit anterior o pedeapsă pentru corupție, a fost reținut de DNA după ce ar fi promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cu scopul de a influența încheierea unor contracte.

Fostul senator Marius Isăilă Ovidiu, care a ispășit deja o pedeapsă pentru corupție, a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore, fiind pus sub acuzare pentru cumpărare de influență într-un dosar ce vizează contracte ale C.N. ROMTEHNICA S.A. El a încercat să ofere, printr-o persoană intermediară, suma de 1 milion de euro ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, cu scopul de a influența încheierea unor contracte între societatea de stat și o firmă privată.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență”, se arată într-un comunicat DNA.

Șpagă de 1 milion de euro, promisă ministrului Apărării de fostul senator

„În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție. Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”.

Astfel, în noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit Agerpres.

Propus pentru arestare preventivă

Fostul senator va fi prezentat Tribunalului București, vineri, 7 noiembrie, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, se mai arată în comunicatul Direcției Naționale Anticorupție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ionut mosteanu
ministerul apararii
spaga
ancheta
dna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Autoturism lovit de tren în comuna Vidra: Patru morți și un rănit
Publicat acum 8 minute
Bogdan Chirieac, culise de la Congresul PSD. Ce spune despre alianța cu AUR
Publicat acum 20 minute
De ce IVECO S-Way este un reper pentru camioanele moderne?
Publicat acum 43 minute
Semnal de la Nicușor Dan. Coaliția, aproape de compromis pe pensiile magistraților
Publicat acum 46 minute
Fost senator, reținut de DNA după ce a promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Ionuț Moșteanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 5 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat pe 06 Noi 2025
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close